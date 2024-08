JSV RB Mariatrost triumphiert bei Union LUV Graz: 2:0 Sieg

Details Sonntag, 11. August 2024 20:59

Im spannenden Duell zwischen Union LUV Graz und JSV RB Mariatrost gelang es den Gästen, sich mit einem 2:0 durchzusetzen. Die Partie in der 1. Klasse Mitte A bot einige packende Szenen und Chancen auf beiden Seiten, doch am Ende war es die Effektivität der Mariatroster, die den Unterschied ausmachte. Bereits in der Anfangsphase legten die Gäste den Grundstein für ihren Erfolg, während Union LUV Graz trotz zahlreicher Chancen ohne Torerfolg blieb.

Der Ligaauftakt ist für den Absteiger erfolgreich verlaufen. Beim LUV werden einige Teams Punkte lassen.

Frühe Führung für Mariatrost - perfekter Start in die Liga

Das Spiel begann vielversprechend für die Gäste aus Mariatrost. Schon in der ersten Minute zeigte sich, dass Mariatrost gut in die Saison starten wollte. Nach nur drei Minuten folgte die erste gute Aktion von JSV RB Mariatrost, die eine Ecke zur Folge hatte. Diese frühzeitige Offensive machte deutlich, dass die Gäste auf einen schnellen Führungstreffer aus waren.

In der 11. Minute zahlte sich dieser Druck dann aus. Kapitän Patrick Höfler erzielte das 1:0 für JSV RB Mariatrost und sorgte damit für die frühe Führung. Ein schneller und präziser Angriff ließ dem Torwart von Union LUV Graz keine Chance.

Union LUV Graz zeigte sich jedoch unbeeindruckt und erarbeitete sich bald eigene Chancen. In der 15. Minute kam es zu einer ersten sehr guten Gelegenheit durch Lazar Cakiz von LUV, doch Torwart Diethartdt entschärfte die Situation im 1 gegen1. Kurz darauf, in der 18. Minute, gab es die zweite gute Chance für LUV, aber auch dieser Versuch ging knapp am Tor vorbei.

Die Gastgeber kämpften weiter, und in der 34. Minute hatte Ingo Berger eine super Chance, doch der Ball ging Zentimeter am Winkel vorbei. Trotz dieser Bemühungen blieb es zur Halbzeit bei der knappen Führung für JSV RB Mariatrost.

JSV RB Mariatrost macht alles klar und holt die ersten drei Punkte

Nach der Pause setzte Union LUV Graz alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr von JSV RB Mariatrost stand sicher und ließ nur wenige klare Chancen zu. Die Gäste verlegten sich auf Konter und versuchten, die Entscheidung herbeizuführen.

In der 80. Minute war es dann soweit: Otto Schak erzielte das 0:2 für JSV RB Mariatrost und machte damit den Sieg praktisch perfekt. Ein gut platzierter Schuss ließ dem Torwart von Union LUV Graz keine Abwehrchance. Mit diesem Treffer bewies Mariatrost einmal mehr seine Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

Trotz weiterer Bemühungen von Union LUV Graz blieb es beim 0:2. Die Gäste verteidigten ihre Führung geschickt und ließen nichts mehr anbrennen. Die Angriffe der Heimmannschaft wurden konsequent unterbunden, und so endete die Partie nach 90 Minuten mit einem Auswärtssieg für JSV RB Mariatrost.

Union LUV Graz zeigte trotz der Niederlage eine kämpferische Leistung und hatte durchaus Chancen, das Spiel enger zu gestalten. Doch letztlich machte die bessere Chancenverwertung der Mariatroster den Unterschied. Der frühe Führungstreffer und das entscheidende zweite Tor durch Otto Schak sicherten den Gästen gleich einmal drei wichtige Punkte in der 1. Runde der 1. Klasse.

Aufstellungen:

LUV Graz: Patrick Weigl, Szabolcs Kerenyi, Ermin Dzafic, Dragan Udovcic, Lennart Valery Heusgen, Melik Yaylali, Markus Krenn, Lazar Cakic, Eyüp Demirci, Bernhard Körbler (K), Maurice Moser

Ersatzspieler: Lukas Schradenecker, Juri Franz Heusgen, Vasilije Nikolic, Amil Fajic, Alexander Kroneis, Alexander Engelmaier

Trainer: Johann Sattler

- Mariatrost: Dominik Lukas Diethardt, Florian Zenz, Dominik Maier, Peter Schrittwieser, Jakob Schmid, Patrick Höfler (K), Felix Binder, Ingo Berger, Joachim Schmidt, Daniel Meinhart, Benjamin Krainbucher

Ersatzspieler: Felix Almer, David Gassner, Thomas Potz, Leo Katzer, Otto Schak

Trainer: DI Hermann Payr Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: LUV Graz : Mariatrost - 0:2 (0:1)

80 Otto Schak 0:2

11 Patrick Hoefler 0:1

