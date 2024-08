Überzeugender Sieg für JSV RB Mariatrost gegen Grazer SC II - 3:0 am Mittwochabend

Details Mittwoch, 14. August 2024 23:06

JSV RB Mariatrost konnte sich in der 2. Runde der 1. Klasse Mitte A mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Grazer SC II durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Team den Grundstein für diesen Erfolg, indem es zwei Tore erzielte. Der Grazer SC II hatte zwar einige Chancen, konnte diese aber nicht verwerten, und so blieb der JSV RB Mariatrost am Ende der verdiente Sieger.

Erste Halbzeit: 2:0 Führung für die Gastgeber

Das Spiel begann mit offensibem Spiel beider Mannschaften. In der 19. Minute konnte Patrick Höfler das erste Tor für JSV RB Mariatrost erzielen und brachte sein Team damit in Führung. Der Treffer kam nach einer Serie von schnellen Pässen und einem präzisen Abschluss.

Nur wenige Minuten später konnte JSV RB Mariatrost erneut jubeln. Ingo Berger erhöhte in der 33. Minute mit einem fulminanten Schuss aus der Distanz auf 2:0.

Tor, Toor, Tooor für JSV RB Mariatrost zum 2:0 Ingo Berger mit einer Rakete aus 23,5m Felix Hainzl, Ticker-Reporter

Dieser Treffer zeigte die technische Klasse der Gastgeber und ließ das Team von Grazer SC II unter Zugzwang geraten. Die Gäste versuchten, sich ins Spiel zurückzukämpfen, doch ihre Bemühungen wurden durch die geschickte Abwehr der Gastgeber immer wieder unterbrochen.

Dies verhinderte, dass das Team aus Jakomini zu nennenswerten Chancen kam. So endete die erste Halbzeit mit einem verdienten 2:0 für JSV RB Mariatrost.

Zweite Halbzeit: Dominanz und Entscheidung - Mariatrost sichert sich weitere drei Punkte

Die zweite Halbzeit begann mit einer ähnlichen Dynamik wie die erste. Grazer SC II zeigte zwar einige gute Ansätze, wie den Stangenschuss in der 54. Minute, aber es fehlte die letzte Präzision im Abschluss.

JSV RB Mariatrost hingegen blieb weiterhin gefährlich und konnte in der 58. Minute erneut zuschlagen. Joachim Schmidt schnappte sich einen Abstauber und schob den Ball zum 3:0 ins Netz. Dieser Treffer war sinnbildlich für die konsequente Chancenverwertung des Heimteams und brachte die Vorentscheidung.

Die Gäste gaben sich dennoch nicht auf und kamen in der 69. Minute zu einer Riesenchance. doch Fridolin Springer vergab die Möglichkeit, das Ergebnis zu verkürzen. Diese vergebene Chance zeigte noch einmal die Unterschiede in der Effizienz der beiden Mannschaften.

In der letzten Spielminute hatte Grazer SC II noch einmal die Möglichkeit, durch einen guten Schuss von Kapitän Duman zu verkürzen. Doch Torwart Almer von JSV RB Mariatrost zeigte eine starke Parade und lenkte den Ball aus dem Kreuzeck. Dies blieb die letzte nennenswerte Aktion des Spiels, das nach einer Minute Nachspielzeit mit einem verdienten 3:0-Sieg für JSV RB Mariatrost endete.

Mariatrost ist somit mit zwei Siegen in die Saison gestartet und trifft am 18.08.24 auswärts auf Lassnitzhöhe. Der GSC empfängt einen Tag zuvor Hitzendorf, dann hat man die Möglichkeit das Punktekonto von aktuell drei Zählern zu verbessern.

Aufstellungen:

Mariatrost: Felix Almer, Dominik Maier, Peter Schrittwieser, Jakob Schmid, David Gassner, Patrick Höfler (K), Felix Binder, Ingo Berger, Joachim Schmidt, Daniel Meinhart, Benjamin Krainbucher

Ersatzspieler: Thomas Potz, Leo Katzer, Fridolin Springer, Fatih Erdem, Tim Grunau, Kirin Holzer

Trainer: DI Hermann Payr

- Grazer SC: Joshua Anton Michael Karl - Kevin Jambrosic, Paul Neukirchner, Fikret Duman (K), Julian Hiedl - Konstantin Kamnig, Rigon Gashi, Maximilian Hofmeister, Cevat Duman - Vlad Costea, Eric Rohrmoser

Ersatzspieler: Arion Gratzer, Diyar Ponce De Leon Mendoza, Aliaksandr Krykunou, Rouni Malla Ali, Maximilian Katalina, Johannes Michael Steiner

Trainer: Sebastian Egger

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Mariatrost : Grazer SC II - 3:0 (2:0)

58 Joachim Schmidt 3:0

33 Ingo Berger 2:0

19 Patrick Höfler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.