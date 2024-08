Übelbach / Frohnleiten II siegt in torreichem Duell gegen FC Gratkorn II

Details Mittwoch, 14. August 2024 23:30

In einem aufregenden Spiel in der 1. Klasse Mitte A setzte sich Übelbach / Frohnleiten II mit 4:2 gegen FC Gratkorn II durch. Trotz eines frühen Führungstreffers der Gastgeber drehten die Gäste das Spiel bereits in der ersten Halbzeit zu ihren Gunsten. Der Sieg für Übelbach / Frohnleiten II war vor allem durch eine starke Teamleistung und präzise Angriffe gekennzeichnet.

Früher Führungstreffer für Gratkorn - dann aber ein 4:1 für die Gastgeber zur Pause

Das Spiel begann vielversprechend für die Hausherren, als Marc Jan König bereits in der 5. Minute das erste Tor für den FC Gratkorn II erzielte. Die Fans der Heim-Mannschaft hatten Grund zur Freude und hofften auf eine erfolgreiche Fortsetzung des Spiels. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten.

In der 13. Minute gelang es Timo Kogler, den Ausgleich für Übelbach / Frohnleiten II zu erzielen. Dieser Treffer markierte den Beginn einer dominanten Phase der Gäste, die sich durch schnelles und effektives Spiel auszeichnete. Bereits neun Minuten später, in der 22. Minute, brachte David Graf seine Mannschaft durch ein Traumtor mit 2:1 in Führung.

Eine kurze Trinkpause in der 22. Minute gab den Spielern eine willkommene Gelegenheit, sich zu erfrischen und kurz durchzuatmen. Kaum war das Spiel wieder aufgenommen, setzte Übelbach / Frohnleiten II seine Druckphase fort. In der 30. Minute erhöhte Fabio Reiterer, nach einer präzisen Flanke von Zuser, auf 3:1. Nur zwei Minuten später legte Tobias Handl mit einem weiteren Treffer nach, wodurch das Spiel zur Halbzeit mit 4:1 für die Gäste stand.

Kampfgeist der Gastgeber

Nach der Halbzeitpause zeigte sich FC Gratkorn II entschlossen, das Blatt zu wenden. Trotz des deutlichen Rückstands gaben sie nicht auf und suchten immer wieder den Weg nach vorne.

In der 65. Minute erzielte John Reck den zweiten Treffer für FC Gratkorn II und verkürzte den Rückstand auf 2:4. Dieser Treffer gab den Gastgebern neuen Mut, und sie setzten alles daran, das Spiel noch einmal zu drehen.

Trotz weiterer Bemühungen von FC Gratkorn II blieb es jedoch beim Endstand von 2:4. Die Gäste verteidigten ihre Führung geschickt und ließen keine weiteren Treffer mehr zu. ohne weitere personelle Änderungen.

Das Spiel endete offiziell in der 92. Minute, nach einer kurzen Nachspielzeit von zwei Minuten. Die Spieler von Übelbach / Frohnleiten II konnten sich über einen verdienten Sieg freuen, während FC Gratkorn II trotz einer engagierten Leistung als Verlierer vom Platz ging.

Aufstellungen:

FC Gratkorn II: Andreas Grossegger, Radivoj Jacanovic, Dusan Krpic, John Reck, Arlind Selami, Samir Sejaric (K), Laurenz Reisner, Fabian Trojer, Lucas Krenn, Marc Jan König, Daniel Druckeschitz

Ersatzspieler: Tobias Rath, Almin Hasanagic, Matin Mohammadi, David Moskovic, Martin Druckeschitz

Trainer: Rainer Koval

SG Übelbach / Frohnleiten II: Dominik Egger - Christoph Weinhandl, Timo Kogler, David Berger, Georg Ferdinand Ammann - Paul Statthaler (K), Constantin Zuser, Tobias Handl - Benjamin Plasch-Lies, David Graf, Fabio Reiterer

Ersatzspieler: Marius Rabitsch, Simon Schuster, Michael Rappold, Georg Auer, Alejandro Spörk-Losada, Leo Imafidon

Trainer: Jakob Felix Gschwandner

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: FC Gratkorn II : Übelbach / Frohnleiten II - 2:4 (1:4)

65 John Reck 2:4

32 Tobias Handl 1:4

30 Fabio Reiterer 1:3

22 David Graf 1:2

13 Timo Kogler 1:1

5 Marc Jan König 1:0

