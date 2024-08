Austria Puch triumphiert beim SV Strassgang und ist vorläufig Tabellenführer

Details Donnerstag, 15. August 2024 22:09

In einem spannenden Aufeinandertreffen der 1. Klasse Mitte A konnte sich Austria ASV Puch mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen den SV Strassgang durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel in der zweiten Hälfte an Fahrt auf, wobei Puch durch zwei Treffer von Henry Darko und Idris Ahmad Azizi die Oberhand behielt. Die Gastgeber fanden hingegen letztlich kein Mittel, um die Abwehr von Puch zu überwinden.

Ein heißer Feiertag war in Graz und es wurde Fußball gespielt.

Torlose erste Halbzeit - heiß war es in Strassgang

Das Spiel begann mit großem Einsatz beider Mannschaften, und bereits in den ersten Minuten hatte Austria ASV Puch die erste große Chance, als Angelo Brecl einen gefühlvollen Heber vom 16er an die Stange setzte. Kurz darauf war es Idriz Azizi von Puch, die im 1-gegen-1 an Torwart Beuchler scheiterte. Straßgang konnte sich nach einer Viertestunde eine erste nennenswerte Möglichkeit erarbeiten, als Dominik Grasser sich durch die Abwehr tanzte und auf Daniel Blagojevic spielte, der jedoch am gegnerischen Torwart scheiterte.

Mit fortschreitender Spielzeit verflachte das Spiel ein wenig. Nach einer Trinkpause in der 25. Minute war Puch zunächst die etwas aktivere Mannschaft, aber es gab kaum zwingende Torchancen. Kurz vor der Halbzeit unternahm Rahimi von Puch noch einen Solosprint vom eigenen 16er bis zum gegnerischen 16er, verstolperte jedoch den Ball. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Entscheidende zweite Halbzeit - Puch holt weitere drei Punkte und die Tabellenführung

Nach Wiederanpfiff hofften die Zuschauer auf mehr Spannung, und sie wurden nicht enttäuscht. In der 48. Minute hatte Idriz Azizi gleich dreimal die Möglichkeit, den Ball im Tor unterzubringen, scheiterte jedoch am glänzend parierenden Torwart von Straßgang. Kurz darauf kam es zu einer kniffligen Szene, als der Torwart Beuchler einen Gegenspieler auf der 16er-Linie umrannte. Schiedsrichter Finsterbusch entschied auf Freistoß, was zu hitzigen Diskussionen führte.

Schiri bekommt nun ordentlich Ärger von den Gäste-Fans. Der Tormann rennt die Nr. 77 um auf der 16er Linie. Schiri überlegt kurz und gibt Freistoß. Knifflige Entscheidung. Luke Hammer, Ticker-Reporter

Der anschließende Freistoß führte dann in der 52. Minute zum ersten Tor des Spiels. Henry Darko köpfte eine gefühlvolle Flanke von Marterer wuchtig aus fünf Metern zur Führung ein. Straßgang versuchte daraufhin, das Spiel zu drehen, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen herausspielen. Ein gefährlicher Freistoß-Trick in der 64. Minute endete ohne Erfolg, und auch ein Eckball in der 74. Minute brachte keinen zählbaren Erfolg.

In der 79. Minute dann der nächste Treffer für Puch: Idris Ahmad Azizi vollendete eine Flanke von Marcel Marterer, der den Ball quer auf Azizi spielte. Der Torwart war zwar noch dran, konnte das Tor aber nicht verhindern. Puch verwaltete in den letzten Minuten die Führung und spielte hohe Bälle auf die Stürmer, während Straßgang keine Kraft mehr fand, um zurückzukommen.

In der Nachspielzeit hatte die Ricardo Jahn noch eine große Chance auf den Anschlusstreffer, doch der Ball ging knapp vorbei. Letztendlich blieb es beim 2:0 für Austria ASV Puch, die sich den Sieg verdient hatten. Straßgang zeigte sich insgesamt zu harmlos und fand kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Gäste.

Mit diesem Sieg sichert sich Austria ASV Puch wichtige Punkte in der 1. Klasse Mitte A, während SV Strassgang in den kommenden Spielen eine Schippe drauflegen muss, um auch die ersten Punkte einzufahren.

Aufstellungen:

Strassgang: Lukas Beuchler, Simon Stimpfl, Johannes Gutmann (K), Dominik Grasser, Maximilian Gutmann, Daniel Blagojevic, Ricardo Jahn, Moritz Bogensperger, Markus Schaffler, Michael Haberler, Dominik Czizegg

Ersatzspieler: Liridon Berisha, Milan Marjanovic, Stefan Schöner, Bernd Strohmaier, Andre Habel, Velibor Nikolic

Trainer: Philipp Mayer

- Austria Asv Puch Fk: Eldin Hodzic - Sascha Medwed (K) - Azezullah Rahimi, Karim Ahmed Shafei, Asem Hassan, Dino Hodzic, Dietmar Heinrich, Henry Darko, Angelo Brecl - Idris Ahmad Azizi, Marcel Marterer

Ersatzspieler: Christopher Schön, Shahir Ahmad Azizi, Armin Behlic, Mohamad Omar, Siegfried Heinrich, Stefan Frühwirth

Trainer: Klaus Karner Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Strassgang : Austria Puch - 0:2 (0:0)

80 Idris Ahmad Azizi 0:2

52 Henry Darko 0:1

