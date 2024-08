Umkämpftes Duell zwischen ASV Gösting und Lassnitzhöhe II endet mit einem 1:1-Unentschieden

Details Donnerstag, 15. August 2024 22:18

In der 2. Runde der 1. Klasse Mitte A trennten sich der ASV Gösting und Lassnitzhöhe II mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen, einigen hochkarätigen Chancen und zwei Toren, die beide in der zweiten Halbzeit fielen. Die über 100 Zuschauer erlebten ein emotional aufgeladenes Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb.

Torlose erste Halbzeit - beide Teams bemüht, aber wenige Torchancen

Von Beginn an war das Spiel zwischen dem ASV Gösting und Lassnitzhöhe II hart umkämpft. Beide Teams bemühten sich, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen, doch es fehlte an Präzision im Abschluss. In der ersten Halbzeit gab es zwar einige vielversprechende Angriffe, doch echte Torchancen blieben Mangelware.

Die erste ernsthafte Möglichkeit ergab sich für ASV Gösting in der 45. Minute, als Georg Holzmann eine Top-Chance hatte, aber diese nicht verwerten konnte. Dies war ein deutlicher Hinweis darauf, dass Gösting das Spiel dominieren wollte, doch es fehlte an der nötigen Durchschlagskraft. Die erste Halbzeit endete somit torlos, wobei beide Mannschaften ihre Defensivarbeit gut erledigten.

Spannende zweite Halbzeit mit zwei Toren

Die zweite Halbzeit begann deutlich lebhafter. Bereits in der 50. Minute gab es eine gefährliche Freistoßsituation für Lassnitzhöhe II nach einem Foul von Niklas Anneree. Diese Aktion schien den Gästen neuen Schwung zu verleihen.

In der 55. Minute war es dann so weit: Mario Klein erzielte das 0:1 für Lassnitzhöhe II nach einer perfekten Flanke von Fabian Zanella. Göstings Torwart Krizanaz hatte keine Chance, den präzisen Schuss abzuwehren.

In den folgenden Minuten dominierten die Gäste das Spiel. Es war festzustellen, dass Lassnitzhöhe II in der zweiten Halbzeit zunächst besser im Spiel war. Gösting schien sich schwer zu tun, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Weitere Chancen für Lassnitzhöhe II folgten, darunter eine Top-Chance in der 67. Minute, die jedoch ungenutzt blieb.

Der Absteiger aus der Gebietsliga Mitte tut sich sehr schwer, es scheint als ob sie in der Liga noch nicht angekommen sind. HeartTicker, Ticker-Reporter

Doch ASV Gösting gab nicht auf. In der 72. Minute gelang es Zulal Odjoski, den Ausgleichstreffer für Gösting zu erzielen. Nach einer Ecke konnte er den Ball im Tor unterbringen und das Spiel wieder offen gestalten. Der Ausgleich war ein wichtiger Moment für die Heimmannschaft, die sich nun wieder kämpferisch zeigte.

Die Schlussphase war von Spannung und weiteren Chancen geprägt. In der 81. Minute verpasste Lassnitzhöhe II nur knapp die erneute Führung, als ein Schuss haarscharf an der Stange vorbeiging. Kurz darauf hatte Göstings Nummer 11 eine Top-Chance, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb.

Intensiver Spielabschluss

In den letzten Minuten des Spiels setzte Gösting alles daran, doch noch den Siegtreffer zu erzielen. Ein gefährlicher Eckball in der 82. Minute brachte die Gästeabwehr in Bedrängnis, doch es sollte nicht sein. Göstings Valentin Ashien hatte in der 90. Minute noch eine weitere Großchance, die jedoch ebenfalls nicht zum Erfolg führte.

Nach insgesamt 91 Minuten Spielzeit endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, konnten jedoch ihre Chancen nicht konsequent nutzen. Am Ende teilten sich ASV Gösting und Lassnitzhöhe II die Punkte in einem spannenden und hart umkämpften Spiel.

Aufstellungen:

ASV Gösting: Milan Krizanac - Suleyman Khelali, Qendrim Segaqa, David Reiner - Georg Holzmann (K), Tomislav Pinjusic, Maurice Rudolf Cernec, Yllnor Limoni, Islam Avci - Bahrudin Begic, Valentine Onyeka Ashien

Ersatzspieler: Zulal Odjoski, Sayed Mosavi, Furkan Demirarslan, Mihael Tkalcic, Marcel Dvekar, Ali Heidari

Trainer: Zulal Odjoski

- Lassnitzhöhe: Moritz Bauer, Jakob Oliver Lorenzer, Nico Pomper, Alessandro Wagner, Alexander Krusch (K), Marvin Förster, Daniel Nöst, Fabian Zanella, Niklas Annerer, Mario Klein, Jonas Gangl

Ersatzspieler: Maurice Müller, Jakob Schweighofer, André Köberl, Benjamin Wetschnig, Hamza Akdag, Markus Gallob

Trainer: Markus Pomper

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Gösting : Lassnitzhöhe II - 1:1 (0:0)

72 Zulal Odjoski 1:1

55 Mario Klein 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.