Tor-Festival in Hitzendorf: Reserve besiegt LUV mit 5:2

Details Donnerstag, 15. August 2024 22:40

Die zweite Runde der 1. Klasse Mitte A brachte eine torreiche Partie zwischen SU Hitzendorf II und Union LUV Graz hervor, die letztlich mit einem beeindruckenden 5:2-Sieg für die Gastgeber endete. Besonders in der zweiten Halbzeit kamen die Zuscahuer voll auf ihre Kosten. In der ersten Halbzeit noch torlos, drehte sich das Spielgeschehen in den zweiten 45 Minuten komplett.

Torlose erste Halbzeit - aber Chancen waren da

Die ersten 45 Minuten des Spiels verliefen ohne Tore, doch die Partie war keineswegs ereignislos. Bereits in der 26. Minute konnte Torwart Kammeritsch von SU Hitzendorf II mit einer tollen Parade glänzen, als er einen gefährlichen Schuss der Gäste abwehrte. Nur drei Minuten später folgte eine weitere starke Aktion des Hitzendorfer Schlussmanns, als er im Eins-gegen-Eins die Null hielt. Auf der anderen Seite zeichnete sich auch Torwart Weigl von LUV Graz durch eine herausragende Parade aus, die in der 34. Minute eine gute Möglichkeit der Gastgeber zunichtemachte. Kurz darauf, in der 35. Minute klärte Kenan Akmadzic von SU Hitzendorf II einen Ball von der Linie und verhinderte so eine mögliche Führung der Gäste.

Tore im Minutentakt - sieben Tore im zweiten Spielabschnitt

Die zweite Halbzeit begann so richtig, als Robert Blaha in der 58. Minute Union LUV Graz in Führung brachte. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange. Bereits eine Minute später glich Dennis Weigelt für SU Hitzendorf II aus. Die Gastgeber ließen sich nicht beirren und erhöhten in der 64. Minute durch Levin Pejicic auf 2:1. Das Spiel nahm nun richtig Fahrt auf und die 50Zuschauer erlebten ein Offensivspektakel.

In der 67. Minute setzte Moritz Gutjahr einen clever ausgeführten Freistoß direkt ins Netz und baute die Führung auf 3:1 aus. Doch Union LUV Graz gab sich nicht geschlagen und verkürzte in der 79. Minute durch Melik Yaylali auf 3:2. Dies schien jedoch nur ein kurzer Hoffnungsschimmer für die Gäste zu sein, denn Lucas Heine stellte nur eine Minute später den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her, indem er das 4:2 für SU Hitzendorf II erzielte.

Den Schlusspunkt setzte erneut Moritz Gutjahr, der in der 82. Minute seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und damit das 5:2-Endergebnis besiegelte.

Dieses Spiel bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: starke Torwartleistungen, spannende Zweikämpfe und vor allem zahlreiche Tore. SU Hitzendorf II zeigte in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Offensivleistung und konnte sich letztlich klar gegen Union LUV Graz durchsetzen.

Aufstellungen: Hitzendorf: Nico Kammeritsch - Manuel Nagl-Gsöls, Kenan Akmadzic, Paul Suppan, Lukas Lackner (K) - Stefan Werner Fleischhacker, Levin Pejicic, Dennis Weigelt - Moritz Kogler, Moritz Gutjahr, David Tegshee

Ersatzspieler: Fabian Stadler, Abdelrahman Sharawy, Tobias Stadler, Nikolas Neck, Lucas Heine, Moritz Assion

Trainer: Otmar Pirker

- LUV Graz: Patrick Weigl, Szabolcs Kerenyi, Ermin Dzafic, Lennart Valery Heusgen, Melik Yaylali, Markus Krenn, Alexander Engelmaier, Eyüp Demirci, Robert Blaha, Bernhard Körbler (K), Maurice Moser

Ersatzspieler: Alexander Kroneis, Lukas Schradenecker, Juri Franz Heusgen, Florian Strach, Amil Fajic, Gabriel Ahn

Trainer: Johann Sattler Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Hitzendorf II : LUV Graz - 5:2 (0:0)

82 Moritz Gutjahr 5:2

80 Lucas Heine 4:2

79 Melik Yaylali 3:2

67 Moritz Gutjahr 3:1

64 Levin Pejicic 2:1

59 Dennis Weigelt 1:1

58 Robert Blaha 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.