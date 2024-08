FC Stattegg siegt souverän bei Semriach II mit 4:0 - Gast bereits in erwarteter Form

Details Donnerstag, 15. August 2024 22:53

Im Duell zwischen Semriach SU II und dem FC Stattegg konnte der Gast aus Stattegg seiner Favoritenrolle gerecht werden und einen deutlichen 4:0-Auswärtssieg feiern. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste komfortabel mit 3:0 und ließen auch in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen. Der Spielverlauf zeigte eine klare Dominanz des FC Stattegg, der sich mit diesem Sieg in der 1. Klasse Mitte zunächst einmal in der Spitzengruppe festsetzt.

Trainer Reiber und seine Truppe ließen der jungen Mannschaft aus Semriach nur wenige Chancen

Blitzstart für FC Stattegg - zur Pause führt die Reiber Truppe deutlich

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 8. Minute konnte Paul Saurugger den FC Stattegg in Führung bringen. Ein gelungener Angriff der Gäste wurde von Saurugger eiskalt abgeschlossen und ließ Torhüter Gössler von Semriach SU II keine Chance. Zuvor hatten die Gäste bereits in der 5. Minute mit einem Lattenkopfball ihre Gefährlichkeit angedeutet. Der schnelle Führungstreffer setzte den Ton für die erste Halbzeit.

Semriach SU II hatte Mühe, ins Spiel zu finden und die gut organisierte Defensive des FC Stattegg zu überwinden. In der 24. Minute war es dann erneut soweit: Alexander Todt erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Mit einem präzisen Schuss ins Netz konnte er die Weichen früh auf Sieg stellen. Der FC Stattegg ließ auch danach nicht locker und zeigte weiterhin druckvolles Spiel.

Fünf Minuten nach seinem ersten Treffer war Alexander Todt erneut zur Stelle. In der 29. Minute erzielte er das 3:0 für den FC Stattegg und sorgte damit schon früh für klare Verhältnisse. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause, und die Mannschaft von Semriach SU II musste sich erst einmal sammeln, man hatte erkannt, dass man gegen einen Aspiranten im Aufstiegskampf spielte.

FC Stattegg macht alles klar - die drei Punkte gehen nach Stattegg

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen wenig. Der FC Stattegg kontrollierte weiterhin das Geschehen und ließ dem Gastgeber kaum Raum zur Entfaltung. Die Defensive der Gäste stand sicher, und im Mittelfeld konnte Stattegg immer wieder gefährliche Angriffe einleiten. In der 69. Minute fiel dann das endgültige Entscheidungstor. Tobias Sendlhofer traf zum 4:0 und beseitigte damit die letzten Zweifel am Ausgang des Spiels. Ein gekonnter Abschluss des Angreifers besiegelte den deutlichen Sieg des FC Stattegg.

In den verbleibenden Minuten versuchte Semriach SU II, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, doch die Defensive des FC Stattegg ließ nichts mehr anbrennen. Der Schlusspfiff ertönte in der 90. Minute und besiegelte das Endergebnis von 0:4.

Mit diesem Sieg unterstreicht der FC Stattegg seine Ambitionen in der 1. Klasse Mitte und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Für Semriach SU II hingegen gilt es, die Lehren aus dieser Partie zu ziehen und sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren. Man wird sicherlich einige Punkte sammeln - gegen Statttegg werden heuer viele Teams ihre Probleme haben.

Aufstellungen:

Semriach SU: Manuel Gössler - Sebastian Ebner, Kay Huber, Christoph Linhofer - Christoph Reisinger, Success Chibuikem Ojo, Daniel Kreuzer (K), Mattias Lukas Harb - Julian Heschl, Noah Puntigam, Fabian Schabauer

Ersatzspieler: Mark Schneider, Oliver Joel Zink, Pascal Prietl, Emil Wörndle, Fabian Sucek, Andre Krinner

Trainer: Christian Scherf

- Stattegg: Benjamin Schosteritsch - Gabriel Wagner, Tim Vorstandlechner, Paul Sterrer - Jonah Mohr (K), Florian Stelzer, Matthias Gsöls, Liam Dario Vari Karner, Paul Saurugger - Alexander Todt, Jan Petek

Ersatzspieler: Niko Kainz-Kaufmann, Tobias Sendlhofer, Julian Gary, Benedikt Mestel, Thomas Weiss, Johannes Paar

Trainer: Helmut Reiber Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Semriach SU II : Stattegg - 0:4 (0:3)

69 Tobias Sendlhofer 0:4

29 Alexander Todt 0:3

24 Alexander Todt 0:2

8 Paul Saurugger 0:1

