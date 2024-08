FC Stattegg gewinnt drittes Spiel in Folge - 3:0 gegen ASV Gösting

Details Samstag, 17. August 2024 19:08

Der FC Stattegg hat in der 3. Runde der 1. Klasse Mitte A einen klaren 3:0-Sieg gegen ASV Gösting eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit stellte das Heimteam die Weichen auf Sieg und ließ auch in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen. Besonders Alexander Todt und Benedikt Mestel glänzten als Torschützen und sorgten für die verdienten drei Punkte.

Frühe Führung durch Alexander Todt - 2:0 zur Pause

Gleich von Beginn an zeigte der FC Stattegg seine Ambitionen, dieses Spiel zu dominieren. Schon in der 18. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Alexander Todt nutzte seine Chance und brachte den FC Stattegg mit einem präzisen Schuss ins Netz mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung war ein wichtiger Schritt für das Heimteam und setzte ASV Gösting bereeits nach einer guten Viertelstunde unter Druck.

Nur vier Minuten später war es wieder Alexander Todt, der seinen Torinstinkt unter Beweis stellte. In der 22. Minute erzielte er sein zweites Tor und erhöhte auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken konnte der FC Stattegg das Spielgeschehen kontrollieren und ließ den Gästen kaum Raum für gefährliche Aktionen. Stattegg wurde auch gegen den Absteiger aus der Gebietsliga seiner Favoritenrolle gerecht.

Entscheidung durch Benedikt Mestel - 3:0 und optimale Punkteausbeute

Auch nach der Halbzeitpause blieb der FC Stattegg das dominierende Team. ASV Gösting hatte Mühe, ins Spiel zu finden und konnte keine nennenswerten Akzente setzen. In der 59. Minute sorgte Benedikt Mestel schließlich für die Vorentscheidung. Mit einem sehenswerten Treffer zum 3:0 stellte er den Endstand her und sicherte seinem Team endgültig die drei Punkte.

In der verbleibenden Spielzeit verwaltete der FC Stattegg geschickt seinen Vorsprung und ließ nichts mehr anbrennen. ASV Gösting gelang es nicht, noch einmal ernsthaft Druck auszuüben oder gefährliche Torchancen zu kreieren. Nach 91 Minuten, inklusive einer Minute Nachspielzeit, pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und besiegelte den verdienten Sieg des FC Stattegg.

Der FC Stattegg zeigte in diesem Spiel erneut eine beeindruckende Leistung und konnte sowohl in der Offensive als auch in der Defensive überzeugen. Mit diesem Sieg festigt das Team seine Position in der 1. Klasse Mitte A und blickt zuversichtlich auf die kommenden Herausforderungen.

ASV Gösting hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und an seinen Schwächen arbeiten, um in den nächsten Spielen wieder erfolgreich zu sein - bisher holte das Team nur einen Punkt aus drei Partien.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Stattegg : Gösting - 3:0 (2:0)

59 Benedikt Mestel 3:0

22 Alexander Todt 2:0

18 Alexander Todt 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.