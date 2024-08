Übelbach / Frohnleiten II triumphiert mit 6:2 gegen Strassgang

Details Samstag, 17. August 2024 21:06

In einem torreichen Spiel der 1. Klasse Mitte A setzte sich die SG Übelbach / Frohnleiten II eindrucksvoll mit 6:2 gegen den SV Raiba Strassgang durch. Besonders David Graf glänzte mit einem Viererpack und führte sein Team zum Sieg. Nach einem spannenden Halbzeitstand von 3:2 ließ die Heimmannschaft in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen und baute ihren Vorsprung weiter aus.

Strassgang startet stark - 3:2 zur Pause

Bereits in der Anfangsphase zeigte der SV Strassgang seine Entschlossenheit und setzte die Gastgeber unter Druck. In der 4. Minute trafen die Gäste gleich zweimal die Latte, was die Heimmannschaft frühzeitig in Bedrängnis brachte. Die ersten Minuten gehörten klar den Gästen, und das zahlte sich in der 9. Minute aus, als Markus Schaffler das 0:1 für den SV Strassgang erzielte. Schaffler setzte sich durch und schoss den Ball kraftvoll ins Netz.

Die Gäste erhöhten weiter den Druck und bekamen in der 20. Minute einen Elfmeter zugesprochen, nachdem der Kapitän der Heimmannschaft ein Foul begangen hatte. Dominik Grasser ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 0:2 für Strassgang. Die Heimmannschaft schien in dieser Phase geschockt und brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden.

Übelbach / Frohnleiten II kämpft sich zurück

Erst ab der 29. Minute begann die Aufholjagd der SG Übelbach / Frohnleiten II. Constantin Zuser erzielte mit einem Weitschuss das 1:2 und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Nur drei Minuten später war es Fabio Reiterer, der zum 2:2-Ausgleich traf und die Partie wieder offen gestaltete.

In der 44. Minute gelang David Graf sein erster Streich des Abends. Mit seinem Tor zum 3:2 kurz vor der Halbzeit brachte er die Gastgeber erstmals in Führung. Diese knappe Führung nahmen die Teams mit in die Kabinen, und das Spiel versprach weiterhin Spannung.

Nach der Pause setzten die Gastgeber ihren Siegeszug fort. In der 60. Minute nutzte David Graf einen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste eiskalt aus und erhöhte auf 4:2. Nur sieben Minuten später machte Graf seinen Hattrick perfekt und netzte erneut zum 5:2 ein. Strassgang konnte in dieser Phase kaum noch etwas entgegensetzen und sah sich zunehmend in die Defensive gedrängt.

Graf krönt seine Leistung - vier Tore

Die endgültige Entscheidung fiel in der 80. Minute, als David Graf seinen vierten Treffer des Abends erzielte und damit das 6:2 markierte. Mit dieser beeindruckenden Leistung avancierte er zum Mann des Spiels und sorgte für den verdienten Heimsieg der SG Übelbach / Frohnleiten II.

Nach diesem Tor war der Widerstand des SV Strassgang endgültig gebrochen, und die Gastgeber brachten die Partie sicher über die Zeit. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 6:2-Erfolg für Übelbach / Frohnleiten II, die damit in der Tabelle weiter Boden gut machen konnten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Übelbsch (831 Bonuspunkte)

1. Klasse Mitte A: Übelbach / Frohnleiten II : Strassgang - 6:2 (3:2)

80 David Graf 6:2

67 David Graf 5:2

60 David Graf 4:2

44 David Graf 3:2

32 Fabio Reiterer 2:2

29 Constantin Zuser 1:2

20 Dominik Grasser 0:2

9 Markus Schaffler 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Übelbsch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

