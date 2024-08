Last-Minute-Sieg für Kainbach-Hönigtal II bei Austria ASV Puch

Details Sonntag, 18. August 2024 17:26

In einem knappen Spiel der 1. Klasse Mitte A setzte sich Kainbach-Hönigtal II mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg gegen Austria ASV Puch durch. Die Partie war von intensiven Zweikämpfen, sehenswerten Aktionen und dramatischen Wendungen geprägt. Am Ende sorgte ein spätes Tor von Paul Stanzenberger für die Entscheidung, nachdem es zur Halbzeit noch 1:1 gestanden hatte.

Trainer Ticar ist mit seiner jungen Mannschaft erfolgreich in die Saison gestartet.

Ausgeglichene erste Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten

Bereits in den Anfangsminuten zeigte sich, dass beide Teams hochmotiviert und engagiert zu Werke gingen. Austria ASV Puch forderte früh einen Elfmeter (6. Minute), doch Schiedsrichter Fersch ließ weiterspielen. Kurz darauf hatten die Gastgeber ihre erste große Chance, die jedoch vom Kainbacher Torhüter Schranz vereitelt wurde (9. Minute).

Erste richtig gute Chance der Heimmannschaft - der Tormann aber mit einer guten Parade Der alte Esel, Ticker-Reporter

In der 14. Minute dann das erste Tor des Spiels: Marcel Marterer setzte sich auf dem Flügel durch und legte auf den Stürmer ab, der sicher zur 1:0-Führung für Austria ASV Puch traf. Die Gastgeber kamen immer besser ins Spiel, doch auch Kainbach-Hönigtal II blieb gefährlich und hätte in der 27. Minute beinahe den Ausgleich erzielt, als Luca Wiener-Pucher frei zum Kopfball kam.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang den Gästen dann doch noch der Ausgleich. Timon Jerey presste früh und eroberte den Ball, der anschließend zu Martin Tatschl gelangte. Dieser blieb vor dem Tor eiskalt und traf zum 1:1 (45. Minute). Mit diesem gerechten Unentschieden ging es in die Halbzeitpause.

Spannung und Dramatik in der zweiten Hälfte

Nach der Pause begann Austria ASV Puch druckvoll und hatte durch einen Eckball von Marcel Marterer eine gute Möglichkeit, die jedoch knapp am Tor vorbeiging (49. Minute). Das Spiel wurde zunehmend hitziger, und beide Torhüter konnten sich mit starken Paraden auszeichnen.

Sehenswerter Abschluss von Materer - Der Ball geht aber klar über das Tor Der alte Esel, Ticker-Reporter

In der 88. Minute kam es zur spielentscheidenden Szene: Kainbach-Hönigtal II erhielt einen Elfmeter, den Paul Stanzenberger sicher verwandelte und seine Mannschaft somit mit 2:1 in Führung brachte. Die letzten Minuten waren von hektischen Angriffen der Heimelf geprägt, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Trotz mehrerer gefährlicher Aktionen und einer spannenden Nachspielzeit blieb es beim 1:2-Endstand.

Austria ASV Puch warf in den letzten Minuten alles nach vorne und versuchte verzweifelt, noch den Ausgleich zu erzielen, doch die Kainbacher verteidigten geschickt und jubelten über jeden Ballgewinn. Am Ende stand ein hart erkämpfter und umjubelter Auswärtssieg für Kainbach-Hönigtal II zu Buche, der den Gästen wichtige Punkte in der 3. Runde der 1. Klasse Mitte A bescherte. Erwähnenswert sind die Leistungen der beiden Keeper Eldin Hodzic und Markus Schranz.

Stimme zum Spiel

Clemens Ticar - Trainer Kainbach "Das war eine harte und intensive Partie für die Mannschaft und das Trainerteam. Am Ende ist der Sieg für mich verdient. in der 2. Trinkpause haben wir beschlossen, dass wir uns die drei Punkte holen. Ich denke, wir hatten den größeren Willen. Nächste Woche empfangen wir in Kainbach die Spitzenmannschaft Übelbach/Frohnleiten II, die bisher alle Spiele gewonnen haben. Das wird die nächste Herausforderung."

Aufstellungen:

Austria Asv Puch Fk: Eldin Hodzic, Idris Ahmad Azizi, Azezullah Rahimi, Marcel Marterer, Karim Ahmed Shafei, Sascha Medwed, Asem Hassan, Dietmar Heinrich, Henry Darko, Stefan Frühwirth (K), Angelo Brecl

Ersatzspieler: Christopher Schön, Shahir Ahmad Azizi, Armin Behlic, Khaled Hikal, Dino Hodzic, Siegfried Heinrich

Trainer: Klaus Karner

- USV A-TEC OFNER KAINBACH II: Markus Schranz, Luca Wiener-Pucher, Maximilian Nagl, Fabian Tilz, Dominik Neubauer, Timon Jerey, Max Hofer, Martin Tatschl, Andreas Pail, Paul Stanzenberger (K), Clemens Tilz

Ersatzspieler: Alexander Herzog, Paul Skofitsch, Jakob Ferdinand Stelzl, Rafael Bauer, Tobias Schaller, Christoph Klementschitz

Trainer: Mag. (FH) Clemens Ticar Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Austria Puch : Kainbach/H. II - 1:2 (1:1)

88 Paul Stanzenberger 1:2

48 Martin Tatschl 1:1

14 Marcel Marterer 1:0

Details

