Torfestival in Graz: Union LUV Graz siegt 7:3 gegen FC Gratkorn II

In einem torreichen Spiel der 3. Runde der 1. Klasse Mitte A setzte sich Union LUV Graz mit einem beeindruckenden 7:3 gegen die junge Truppe FC Gratkorn II durch. Die Begegnung, die von Anfang an voller Spannung und Toren war, bot den Zuschauern ein echtes Fußball-Spektakel. Bereits in der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber eine deutliche Führung herausspielen, die sie in der zweiten Hälfte souverän verteidigten und sogar noch ausbauten.

Trainer Joe Sattler holte mit seinem Team die ersten Punkte in der jungen Saison

Frühe Führung und schneller Ausgleich - fünf Tore vor der Pause

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 5. Minute ging FC Gratkorn II durch Fabio Scherr in Führung. Die Freude der Gäste währte jedoch nicht lange, denn nur sechs Minuten später gelang Ermin Dzafic der Ausgleich für Union LUV Graz zum 1:1. Diese schnelle Reaktion zeigte, dass die Gastgeber entschlossen waren, das Spiel zu dominieren. Man wollte nach den beiden Niederlagen zum Saisonstart endlich punkten.

In der 22. Minute ging Union LUV Graz erstmals in Führung. Lazar Cakic traf zum 2:1 und zeigte damit seine Torgefährlichkeit, die im weiteren Verlauf des Spiels noch von großer Bedeutung sein sollte. Nur zehn Minuten später war es wieder Cakic, der auf 3:1 erhöhte und damit den Grundstein für den späteren Kantersieg legte.

Die erste Halbzeit endete mit einem weiteren Tor für Union LUV Graz: Robert Blaha erzielte in der 45. Minute das 4:1. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Pause, während FC Gratkorn II dringend eine taktische Anpassung benötigte, um das Spiel noch zu drehen.

Union LUV Graz dominiert die zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit begann genauso furios wie die erste endete. In der 54. Minute traf erneut Lazar Cakic und erhöhte auf 5:1. Der Stürmer von Union LUV Graz war an diesem Tag in bestechender Form und machte es der Abwehr von FC Gratkorn II schwer, ihn unter Kontrolle zu halten. Nur zehn Minuten später gelang Cakic sein viertes Tor des Abends, als er zum 6:1 traf. Damit war die Partie praktisch entschieden.

Doch FC Gratkorn II zeigte Moral und versuchte, das Ergebnis noch einigermaßen erträglich zu gestalten. In der 71. Minute erzielte Marc Jan König das 6:2, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Fabio Scherr in der 76. Minute, der damit seinen zweiten Treffer des Spiels markierte und das Ergebnis auf 6:3 stellte.

Den Schlusspunkt in dieser torreichen Begegnung setzte Maurice Moser in der 86. Minute mit seinem Treffer zum 7:3. Dies war gleichzeitig das Endergebnis eines Spiels, das sowohl von der Anzahl der Tore als auch von der Unterhaltung her kaum zu überbieten war. Nach 92 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und Union LUV Graz konnte sich über einen wohlverdienten Heimsieg freuen.

Insgesamt bot dieses Spiel alles, was das Fußballherz begehrt: viele Tore, spannende Wendungen und hervorragende Einzelleistungen, insbesondere von Lazar Cakic, der mit seinen vier Treffern maßgeblich zum Sieg von Union LUV Graz beitrug.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: LUV Graz : FC Gratkorn II - 7:3 (4:1)

86 Maurice Moser 7:3

76 Fabio Scherr 6:3

71 Marc Jan König 6:2

64 Lazar Cakic 6:1

54 Lazar Cakic 5:1

45 Robert Blaha 4:1

32 Lazar Cakic 3:1

22 Lazar Cakic 2:1

11 Ermin Dzafic 1:1

5 Fabio Scherr 0:1

