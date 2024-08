Torreiches Duell endet mit 4:2-Sieg für JSV RB Mariatrost gegen Lassnitzhöhe II

Details Sonntag, 18. August 2024 19:37

In einem aufregenden Match der 3. Runde der 1. Klasse Mitte A gelang es JSV RB Mariatrost, sich gegen Lassnitzhöhe II mit einem 4:2-Sieg durchzusetzen. Die Begegnung hielt die Zuschauer in Atem, wobei beide Mannschaften eine starke Leistung zeigten. Besonders in der zweiten Halbzeit drehte JSV RB Mariatrost mächtig auf und sicherte sich am Ende den verdienten Sieg.

Führung für die Gäste und Ausgleich - zur Pause stand es 1:1

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und beide Mannschaften zeigten von Anfang an ihre Ambitionen. In der 28. Minute gelang JSV RB Mariatrost der erste Treffer der Partie. Ingo Berger war der Torschütze und brachte sein Team mit einem gut platzierten Schuss in Führung. Lassnitzhöhe II ließ sich von diesem Rückschlag jedoch nicht beeindrucken und kämpfte weiter.

Nur vier Minuten später, in der 32. Minute, folgte der Ausgleich für Lassnitzhöhe II. Marco Lalagas nutzte eine Chance und brachte den Ball im Netz unter, was den Spielstand auf 1:1 stellte. Die erste Halbzeit endete somit ausgeglichen, was die Spannung für die zweite Halbzeit erhöhte.

JSV RB Mariatrost setzt sich durch

Nach der Halbzeitpause zeigte sich JSV RB Mariatrost entschlossen, die Partie für sich zu entscheiden. In der 73. Minute war es Fatih Erdem, der mit einem Treffer die erneute Führung für die Gäste erzielte. Dieser Treffer zum 1:2 brachte JSV RB Mariatrost wieder in eine komfortable Position.

In der 86. Minute baute Oliver Köstenberger die Führung weiter aus. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 1:3 für JSV RB Mariatrost, was den Druck auf Lassnitzhöhe II erhöhte. Die Gastgeber versuchten, noch einmal zurück ins Spiel zu finden, doch die Gäste waren an diesem Tag zu stark.

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit, in der 90. Minute, setzte Fatih Erdem mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt für JSV RB Mariatrost. Das Tor zum 1:4 war die endgültige Entscheidung in dieser Partie. Dennoch bewies Lassnitzhöhe II Moral und erzielte in der Nachspielzeit durch Mario Klein noch den Treffer zum 2:4-Endstand.

Nach 95 Minuten endete das spannende Spiel mit einem 2:4-Sieg für JSV RB Mariatrost. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, doch am Ende war es JSV RB Mariatrost, das sich durchsetzen konnte. Die Gäste sammelten wichtige Punkte und bestätigten ihre Ambitionen mit neuen Punkten in dieser Saison, während Lassnitzhöhe II trotz der Niederlage einige positive Ansätze zeigte.

Stimme zum Spiel

Hermann Payr - Trainer Mariatrost

"Eine intensive Woche geht zu Ende. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs! Großen Respekt an die junge Mannschaft von Lassnitzhöhe II, die uns heute alles abverlangt hat."

1. Klasse Mitte A: Lassnitzhöhe II : Mariatrost - 2:4 (1:1)

94 Mario Klein 2:4

90 Fatih Erdem 1:4

86 Oliver Köstenberger 1:3

73 Fatih Erdem 1:2

32 Marco Lalagas 1:1

28 Ingo Berger 0:1

