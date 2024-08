Semriach SU II feiert überzeugenden 4:2-Auswärtssieg gegen SV Tieber See Peggau II

In einem spannenden Duell in der 1. Klasse Mitte A konnte sich Semriach SU II gegen SV Tieber See Peggau II mit einem 4:2-Sieg durchsetzen. Die Gäste legten einen fulminanten Start hin und bauten bereits in der ersten Halbzeit eine komfortable Führung auf. Die Heimmannschaft konnte sich in der zweiten Hälfte zwar steigern, doch der Rückstand aus der ersten Halbzeit war letztlich zu groß, um das Spiel noch zu drehen.

Blitzstart für Semriach SU II

Die Partie begann mit hohem Tempo, und bereits in der 17. Minute konnte Sascha Huber Semriach SU II mit 1:0 in Führung bringen. Nur zwei Minuten später erhöhte Gabriel Hollegger auf 2:0, nachdem Huber den Ball im letzten Drittel erobert hatte. Die Defensive von SV Peggau II wirkte zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und konnte dem Druck der Gäste kaum standhalten.

Semriach setzte seinen offensiven Lauf fort, und in der 26. Minute erzielte Huber seinen zweiten Treffer des Abends. Eine perfekte Flanke von Zivkovic brachte Huber in eine gute Position, die er eiskalt ausnutzte. Der Schock für die Heimmannschaft war perfekt, als Michael Zöhrer in der 28. Minute ein unglückliches Eigentor unterlief, das den Spielstand auf 4:0 für Semriach SU II erhöhte.

SV Peggau II zeigte sich bemüht, das Blatt zu wenden, aber die Bemühungen blieben zunächst ohne Erfolg. Erst kurz vor der Halbzeit konnte Elias Salomon nach einer Ecke per Kopfball den Ehrentreffer zum 1:4 erzielen.

Aufholjagd bleibt erfolglos

Nach der Pause zeigte SV Peggau II eine deutlich verbesserte Leistung. Die Heimmannschaft kam mit mehr Energie aus der Kabine und setzte Semriach SU II unter Druck. In der 48. Minute schien ein weiterer Treffer für Peggau gefallen zu sein, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits, was zu Unmut bei den Heimfans führte.

In der Schlussphase drängte Peggau weiterhin auf weitere Treffer. In der 77. Minute vergab Heschl nach einer schönen Vorlage von Schaberl eine große Chance.

Schließlich gelang SV Peggau II in der 90. Minute noch ein weiterer Treffer durch Szabo. Der Schuss rutschte dem ansonsten starken Torhüter Schneider durch die Finger und stellte den Endstand von 2:4 her.

Am Ende reichte die Aufholjagd der Heimmannschaft nicht aus, um die klare Führung der Gäste aus der ersten Halbzeit wettzumachen. Semriach SU II zeigte sich in den entscheidenden Momenten abgeklärter und nutzte die Schwächen der Peggauer konsequent aus. So konnte Semriach einen verdienten Auswärtssieg feiern und wichtige Punkte in der 1. Klasse Mitte A (STMK) einfahren.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter m05ritz (830 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter m05ritz mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.