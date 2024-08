SV Pachern II dominiert SV Pirka mit einem beeindruckenden 7:1-Sieg

Details Dienstag, 20. August 2024 20:39

Im dritten Spiel der 1. Klasse Mitte setzte sich der SV Pachern II in einer eindrucksvollen Partie gegen den SV Pirka mit 7:1 durch. Der deutliche Sieg der jungen Heimmannschaft war geprägt von einer herausragenden Offensivleistung und einer roten Karte für den SV Pirka, die den Spielverlauf maßgeblich beeinflusste. Von Anfang an dominierte der SV Pachern II das Geschehen und ließ dem SV Pirka kaum eine Chance, ins Spiel zu finden.

Erste Halbzeit: SV Pachern II legt den Grundstein - 2:1 und Platzverweis

Der SV Pachern II startete stark in die Partie und ging bereits in der 17. Minute durch Laurin Grünbichler mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Sergej Paronjan auf 2:0, was den Gastgebern früh eine komfortable Führung bescherte. Trotz des Rückstands zeigte der SV Pirka in der 25. Minute eine Reaktion. Gamil Amin verkürzte auf 2:1 und brachte sein Team wieder ins Spiel zurück.

Doch die Gäste aus Pirka sollten keinen weiteren Vorteil aus diesem Anschlusstreffer ziehen können. In der 41. Minute musste Tobias Mocnik vom SV Pirka nach einer roten Karte das Feld verlassen. Diese Unterzahl erwies sich als eine zu große Bürde für die Gäste, um das Spiel noch zu ihren Gunsten drehen zu können.

Zweite Halbzeit: SV Pachern II überrollt die Gäste

Nach der Pause machte der SV Pachern II dort weiter, wo er in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. In der 57. Minute stellte Merlin Mühlberger mit einem Treffer zum 3:1 den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Von da an dominierte der SV Pachern II die Begegnung und ließ dem SV Pirka keine Chance, sich zu erholen.

Nur sieben Minuten später, in der 64. Minute, baute Lukas Matasovic die Führung auf 4:1 aus. Das Team von SV Pirka schien nun endgültig geschlagen, und der SV Pachern II nutzte die Gunst der Stunde, um weiter nachzulegen. Ricardo Berger erhöhte in der 67. Minute auf 5:1, bevor er in der 77. Minute erneut zuschlug und das Ergebnis auf 6:1 schraubte.

Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut Lukas Matasovic, der in der 90. Minute zum 7:1-Endstand traf. Mit diesem deutlichen Sieg sicherte sich der SV Pachern II drei wichtige Punkte und zeigte eine eindrucksvolle Mannschaftsleistung.

Das Spiel endete nach 91 Minuten mit einem klaren 7:1 für den SV Pachern II, der damit seine Ambitionen in der 1. Klasse Mitte A (STMK) unterstrich. Die Gäste aus Pirka hingegen müssen sich nach dieser deutlichen Niederlage neu formieren und ihre Fehler analysieren, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

1. Klasse Mitte A: Pachern II : SV Pirka - 7:1 (2:1)

90 Lukas Matasovic 7:1

77 Ricardo Berger 6:1

67 Ricardo Berger 5:1

64 Lukas Matasovic 4:1

57 Merlin Mühlberger 3:1

25 Gamil Amin 2:1

20 Sergej Paronjan 2:0

17 Laurin Grünbichler 1:0

