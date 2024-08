SV Pachern II triumphiert in torreichem Match in Semriach

Details Freitag, 23. August 2024 23:44

In einem intensiven und hitzigen Spiel in der 1. Klasse Mitte A setzte sich der SV Pachern II mit 4:2 bei der SU Semriach II durch. Bereits zur Halbzeit lagen die Gäste mit 3:1 in Führung und ließen sich diesen Vorsprung trotz aufopferungsvollen Kampfes der Gastgeber nicht nehmen. Insbesondere die jungen Pacherner zeigten ihr Können.

Starker Auftakt von Pachern

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei Pachern II von Anfang an dominierte. In der 17. Minute erzielte Alvaro Mendes mit einem fulminanten Schuss aus 25 Metern das 1:0 für die Gäste. Semriach fand in den ersten Minuten keinen richtigen Zugang zum Spiel, was sich in der 22. Minute erneut rächte. Nach einer Ecke gelangte der Ball über einen Semriacher Kopf zu Alexander Strauß, der auf 0:2 stellte.

Doch damit nicht genug, denn nur elf Minuten später zeigte Chidozie Umedi seine individuelle Klasse. Nach einem gewonnenen Pressball dribbelte Umedi an zwei Gegenspielern vorbei und verwandelte souverän zum 0:3. Semriach war nun sichtlich unter Druck, konnte aber in der 41. Minute ein Lebenszeichen setzen: Norbert Reisenhofer verkürzte nach einer Vorlage von Heschl per Kopf auf 1:3. Kurz vor der Pause hatte Semriach noch eine gute Chance durch einen starken Freistoß von Reisenhofer, doch Pacherns Torhüter parierte glänzend.

Semriach kämpft, Pachern bleibt souverän

Die zweite Halbzeit begann mit einem kontroversen Moment: Eine mögliche Hand-Situation zugunsten von Semriach wurde vom Schiedsrichter nicht geahndet. In der 50. Minute erhöhte Merlin Mühlberger für Pachern nach einer schnellen Umschaltsituation auf 1:4. Dies sorgte für reichlich Unmut auf den Rängen und auf dem Spielfeld, wo sich die Gemüter zunehmend erhitzten.

Semriach gab sich jedoch nicht auf und zeigte in den letzten Minuten des Spiels viel Kampfgeist. In der 79. Minute bekam Semriach einen Elfmeter zugesprochen, den Daniel Kreuzer sicher verwandelte. Dieser Treffer zum 2:4 brachte noch einmal Hoffnung in die Reihen der Gastgeber. Doch trotz einiger guter Ansätze im letzten Drittel, fehlten Semriach die zündenden Ideen, um das Spiel zu drehen.

In den letzten Minuten der Partie gab es noch einige hitzige Szenen und Provokationen, sowohl von Spielern als auch den Fans. Der Schiedsrichter hatte alle Hände voll zu tun, um die Partie in den Griff zu bekommen. Schließlich endete das Spiel nach vier Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 4:2-Sieg für den SV Pachern II.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter m05ritz (980 Bonuspunkte)

1. Klasse Mitte A: Semriach SU II : Pachern II - 2:4 (1:3)

84 Daniel Kreuzer 2:4

50 Merlin Mühlberger 1:4

41 Norbert Reisenhofer 1:3

33 Chidozie Kingsley Umedi 0:3

22 Alexander Karl Strauß 0:2

17 Alvaro Antonio Pichardo Mendes 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter m05ritz mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

