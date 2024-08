Kainbach II klarer Matchwinner - 6:0 über SG Übelbach / Frohnleiten II

Details Samstag, 24. August 2024 06:22

In der 4. Runde der 1. Klasse Mitte A traf der USV A-TEC OFNER Kainbach II auf die bislang ungeschlagene SG Übelbach / Frohnleiten II. Die Gastgeber dominierten das Spiel der beiden jungen Teams von Beginn an und setzten sich am Ende klar mit 6:0 durch. Schon in der ersten Halbzeit sorgten die Kainbacher für klare Verhältnisse und ließen ihren Gegnern keine Chance.

Es geht dahin in Kainbach - in Kürze wird der neue Trainingsplatz fertig sein.

Überlegene erste Halbzeit für Kainbach-Hönigtal II

Bereits in der 7. Minute brachte Timon Jerey Kainbach-Hönigtal II in Führung, nachdem er eine frühe Druckphase der Heimischen erfolgreich abschloss. Übelbach / Frohnleiten II hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und agierte vornehmlich mit hohen Bällen, die von der Kainbacher Defensive problemlos abgewehrt wurden.

Nach einer intensiven Anfangsphase setzte Kainbach-Hönigtal II seinen dominanten Auftritt fort. In der 15. Minute erhöhte Simon Pansy per Kopfball auf 2:0 und brachte sein Team damit weiter in Führung. Die Übelbacher konnten kaum nennenswerten Chancen herausspielen und wurden in der Defensive von der Heimmannnschaft immer wieder gefordert.

Die jungen Wilden aus Kainbach haben alles gut im Griff - die Überbacher Reserve mit wenig Ideen Der alte Esel, Ticker-Reporter

Das dritte Tor ließ nicht lange auf sich warten: In der 38. Minute traf erneut Simon Pansy, diesmal mit einem sehenswerten Treffer, und stellte somit den 3:0-Halbzeitstand her. Trotz einiger vereinzelter Offensivaktionen der Gäste blieb Kainbach-Hönigtal II die spielbestimmende Mannschaft und ließ keinen Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen.

Am Ende bleiben die Punkte bei der Heimelf - 6:0 das Ergebnis

Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Kainbach-Hönigtal II begann die zweite Halbzeit ebenso druckvoll wie die erste und behielt die Kontrolle über das Spiel. In der 52. Minute baute Tobias Schaller die Führung weiter aus und markierte das 4:0 für die Gastgeber.

Sehr gute Freistoßposition für Kainbach - den plazierten Abschluss kann der Goalie jedoch ohne Probleme abfangen Der alte Esel, Ticker-Reporter

Der Gast blieb weiterhin zumeist ungefährlich und konnte nur wenige Offensivakzente setzen. Das Spiel verflachte nun, doch in der 78. Minute schlug Kainbach-Hönigtal II erneut zu. Maximilian Nagl verwandelte einen Freistoß zum 5:0.

Die Übelbacher schienen sich ihrem Schicksal zu fügen und hatten auch in den Schlussminuten nichts mehr entgegenzusetzen. Das vermeintliche sechste Tor der Kainbacher wurde zunächst vom Schiedsrichter zurückgenommen, aber in der 83. Minute machte Luca Wiener-Pucher den halben Dutzend voll und erzielte das endgültige 6:0.

Mit diesem klaren Sieg untermauerte Kainbach-Hönigtal II seine Ambitionen in der 1. Klasse Mitte A und setzte ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Übelbach / Frohnleiten II hingegen musste die erste Saisonniederlage hinnehmen und konnte zu keiner Zeit das Spielgeschehen an sich reißen.

Der Schlusspfiff besiegelte schließlich die deutliche Niederlage für die Gäste, die sich an diesem Abend gegen eine stark aufspielende Heimmannschaft nicht behaupten konnten. Die Gastgeber feierten einen wohlverdienten Sieg und konnte mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken optimistisch in die nächsten Spiele gehen.

Stimme zum Spiel:

Clemens Ticar - Trainer Kainbach

"Das war eine reife Leistung meiner Mannschaft. Wir hatten das Spiel von Anfang bis Ende unter Kontrolle und haben dem Gegner kaum Chancen gelassen. Der Sieg in dieser Höhe ist absolut verdient."

Aufstellungen:

USV A-TEC OFNER KAINBACH II: Alexander Herzog, Luca Wiener-Pucher (K), Nico Stoff, Dominik Neubauer, Timon Jerey, Max Hofer, Gernot Oberwinkler, Simon Pansy, Andreas Pail, Tobias Schaller, Clemens Tilz

Ersatzspieler: Matthias Sternthal, Clemens Pichler, Maximilian Nagl, Paul Skofitsch, Jakob Ferdinand Stelzl, Christoph Klementschitz

Trainer: Clemens Ticar

- SG Übelbach / Frohnleiten II: Wolfgang Franta - Clemens Wieser, Christoph Weinhandl, Timo Kogler (K), David Berger - Matteo Hager, Maximilian Rauchegger - Benjamin Plasch-Lies, David Graf, Leo Imafidon, Fabio Reiterer

Ersatzspieler: Marius Rabitsch, Peter Reisinger, Michael Rappold, Stefan Uller, Nicolas Prietl, Georg Auer

Trainer: Jakob Felix Gschwandner Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Kainbach/H. II : Übelbach / Frohnleiten II - 6:0 (3:0)

83 Luca Wiener-Pucher 6:0

78 Maximilian Nagl 5:0

52 Tobias Schaller 4:0

38 Simon Pansy 3:0

15 Simon Pansy 2:0

7 Timon Jerey 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.