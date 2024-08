Grazer Sportklub überrollt Gratkorn zweistellig - Costea mit vier Treffern

Details Samstag, 24. August 2024 19:07

In einem einseitigen Duell der 1. Klasse Mitte A konnte der Grazer SC II einen überwältigenden Sieg gegen den FC Gratkorn II feiern. Schon in der ersten Halbzeit stellte der Gast aus Graz die Weichen auf Sieg und baute den Vorsprung in der zweiten Hälfte kontinuierlich aus. Letztlich endete das Spiel mit einem beeindruckenden 10:0 für die Gäste.

Aufstellung des GSC an einem denkwürdigen Tag - 10:0 gewinnt man nicht so oft im Leben

Frühe Führung für Grazer SC II - zur Pause führen die Gäste mit 3:0

Das Spiel begann mit viel Energie der Gäste und einem deutlichen Zeichen der Überlegenheit seitens des Grazer SC II. Bereits in der 15. Minute gelang Vlad Costea der Führungstreffer zum 0:1. Costea zeigte in dieser Phase seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und brachte sein Team in eine komfortable Ausgangsposition.

Die Gastgeber aus Gratkorn versuchten, sich von diesem frühen Rückschlag zu erholen, doch der Grazer SC II ließ ihnen kaum Raum zur Entfaltung. In der 37. Minute war es dann Aliaksandr Krykunou, der das 0:2 erzielte und den Druck auf den FC Gratkorn II weiter erhöhte. Das Team aus Graz setzte damit seinen dominanten Auftritt fort und spielte sich zahlreiche Chancen heraus.

Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff, in der 42. Minute, war es erneut Vlad Costea, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 0:3 erhöhte. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gäste in die Pause, während der FC Gratkorn II sichtlich um eine Antwort auf die Angriffe des Grazer SC II bemüht war.

Torflut in der zweiten Halbzeit - am Ende wurde es zweistellig

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Überlegenheit des Grazer SC II fort. Bereits in der 50. Minute erzielte Nick Kostrzewa das 0:4 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Die Abwehrreihe des FC Gratkorn II fand kein Mittel gegen die druckvollen Angriffe der Gäste.

Der Grazer SC II zeigte keine Gnade und spielte weiter nach vorne. In der 64. Minute war es erneut Cevat Duman, der das 0:5 markierte. Die Hausherren fanden weiterhin keinen Weg, die Offensive der Gäste zu stoppen, und so folgte in der 68. Minute der nächste Treffer durch Vlad Costea zum 0:6.

Das Spiel nahm nun endgültig die Form eines Schaulaufens an. Nur sechs Minuten später, in der 74. Minute, erhöhte Daniel Lux auf 0:7. Die Treffer fielen nun im Minutentakt, und die Defensive des FC Gratkorn II wirkte zunehmend überfordert.

In der 76. Minute war es wieder Daniel Lux, der mit seinem zweiten Tor des Tages auf 0:8 stellte. Der Grazer SC II gab sich jedoch mit diesem Ergebnis noch nicht zufrieden. In der 81. Minute erzielte Cevat Duman seinen zweiten Treffer und schraubte das Ergebnis auf 0:9.

Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte Julian Hiedl in der 85. Minute mit dem Tor zum 0:10. Damit besiegelte der Grazer SC II den höchsten Sieg des Spieltages und untermauerte seine Ambitionen in der 1. Klasse Mitte A.

Mit dieser beeindruckenden Leistung schickte der Grazer SC II ein deutliches Signal an die Konkurrenz und ließ dem FC Gratkorn II keine Chance auf einen Punktgewinn. Die jungen Gastgeber müssen sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und nach vorne blicken, während der Grazer SC II mit gestärktem Selbstbewusstsein in die kommenden Partien geht.

1. Klasse Mitte A: FC Gratkorn II : Grazer SC II - 0:10 (0:3)

85 Julian Hiedl 0:10

81 Cevat Duman 0:9

76 Daniel Lux 0:8

74 Vlad Costea 0:7

68 Vlad Costea 0:6

64 Cevat Duman 0:5

50 Nick Kostrzewa 0:4

42 Vlad Costea 0:3

37 Aliaksandr Krykunou 0:2

15 Vlad Costea 0:1

