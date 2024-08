Überzeugender Auswärtssieg: Austria ASV Puch besiegt SV Pirka mit 6:1

Details Samstag, 24. August 2024 21:34

In einem einseitigen Spiel setzte sich Austria ASV Puch mit einem deutlichen 6:1 gegen den SV Pirka durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0 und ließen auch in der zweiten Hälfte keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Der Sieg in der vierten Runde der 1. Klasse Mitte A (STMK) war nie wirklich gefährdet und spiegelte die Dominanz der Gäste eindrucksvoll wider.

Dominante erste Hälfte der Gäste

Das Spiel begann mit einem furiosen Start der Gäste aus Puch. Bereits in der 12. Minute erzielte Idris Ahmad Azizi das erste Tor für Austria ASV Puch, nachdem er eine präzise Flanke geschickt verwertete. Dieser frühe Führungstreffer setzte die Gastgeber aus Pirka sofort unter Druck und sie hatten Mühe, ins Spiel zu finden. Es dauerte nur bis zur 25. Minute, ehe Angelo Brecl das 2:0 für die Gäste erzielte. Brecl nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SV Pirka eiskalt aus und erhöhte die Führung.

Der SV Pirka versuchte zwar, den Anschluss zu finden, doch die Defensive von Austria ASV Puch stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Kurz vor der Halbzeitpause schlug Idris Ahmad Azizi erneut zu und markierte in der 38. Minute seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:0. Mit diesem beruhigenden Vorsprung ging es für die Gäste in die Kabine, während der SV Pirka nach Antworten suchte.

SV Pirka kämpft, aber Puch bleibt überlegen

Die zweite Halbzeit begann mit einem Hoffnungsschimmer für die Gastgeber. In der 49. Minute konnte Shkelzen Salihi für den SV Pirka auf 1:3 verkürzen und brachte damit kurzfristig Spannung ins Spiel. Doch die Freude währte nicht lange, denn Austria ASV Puch stellte schnell klar, dass sie die Kontrolle über das Spiel nicht aus der Hand geben würden.

In der 72. Minute erhöhte Marcel Marterer auf 4:1 für die Gäste, was den Widerstand der Gastgeber endgültig brach. Marterer nutzte einen schnellen Konter, um den alten Drei-Tore-Abstand wiederherzustellen. Der SV Pirka bemühte sich weiterhin, doch es gelang ihnen nicht, die kompakte Abwehr der Gäste ernsthaft zu gefährden.

In den letzten Minuten des Spiels drehten die Gäste noch einmal richtig auf. In der 89. Minute traf Henry Darko zum 5:1, bevor Khaled Hikal in der 90. Minute mit dem 6:1 den Schlusspunkt setzte. Damit war der klare Sieg für Austria ASV Puch besiegelt. Die Überlegenheit der Gäste spiegelte sich nicht nur im Ergebnis wider, sondern auch in der Spielweise.

Der Schlusspfiff in der 93. Minute bestätigte den hochverdienten Erfolg von Austria ASV Puch. Der SV Pirka hatte an diesem Tag wenig entgegenzusetzen und musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Mit diesem deutlichen Auswärtssieg setzt Austria ASV Puch ein klares Zeichen in der Liga und festigt seine Position in der Tabelle.

1. Klasse Mitte A: SV Pirka : Austria Puch - 1:6 (0:3)

92 Khaled Hikal 1:6

89 Henry Darko 1:5

72 Marcel Marterer 1:4

49 Shkelzen Salihi 1:3

38 Idris Ahmad Azizi 0:3

25 Angelo Brecl 0:2

12 Idris Ahmad Azizi 0:1

