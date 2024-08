Gösting bezwingt Mariatrost mit 4:2: Ein Traditionsduell in der 1. Klasse Mitte

Details Sonntag, 25. August 2024 21:56

In der 1. Klasse Mitte kam es am Wochenende zu einem traditionsreichen Duell zweier Grazer Vereine: Der ASV Gösting empfing den JSV RB Mariatrost. Beide Mannschaften blicken auf eine lange Geschichte im steirischen Fußball zurück und haben in der Vergangenheit bereits höherklassig gespielt.

Noch im vergangenen Jahr spielten beide Vereine in der Gebietsliga, doch nach einer enttäuschenden Saison 2023/24 stiegen sie gemeinsam in die 1. Klasse ab. Während Mariatrost einen guten Saisonstart hinlegte und die ersten drei Spiele gewann, hatte Gösting nach drei Spielen nur einen Punkt auf dem Konto. Das direkte Aufeinandertreffen, es war das 28., bot Gösting die Chance, den ersten Saisonsieg einzufahren.

Frühe Führung durch Begic: Gösting startet stark

Gösting begann die Partie mit viel Schwung und ging bereits in der 14. Minute durch Bahrudin Begic in Führung. Mit diesem frühen Tor setzte Gösting ein Zeichen und dominierte das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit. Mariatrost, das bisher in der Saison überzeugt hatte, musste mit einem 0:1-Rückstand in die Pause gehen.

Mariatrost dreht das Spiel: Gassner und Höfler treffen

Nach der Halbzeit zeigte sich Mariatrost stark verbessert. Trainer Hermann Pyr hatte sein Team offenbar wachgerüttelt, denn die Gäste kamen mit viel Elan aus der Kabine. In der 60. Minute erzielte David Gassner den Ausgleich zum 1:1, was Mariatrost weiter beflügelte. Zwölf Minuten später traf Patrick Höfler zum 2:1 und brachte Mariatrost in Führung. In diesem Moment sah es so aus, als könnten die Gäste auch dieses Spiel für sich entscheiden und ihren vierten Sieg in Folge einfahren.

Gösting kontert: Segaqa und Dvekar bringen die Wende

Doch Gösting zeigte Kampfgeist und schlug zurück. In der 77. Minute glich Qendrim Segaqa zum 2:2 aus, was das Spiel erneut drehte. Beflügelt von diesem Treffer, drängte Gösting auf den Sieg. Nur vier Minuten später, in der 81. Minute, erzielte Marcel Dvekar das 3:2 für die Gastgeber. Mit diesem Doppelschlag zog Gösting Mariatrost den Zahn, und die Gäste hatten keine Antwort mehr parat.

In der 84. Minute setzte Bahrudin Begic mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt und besiegelte den 4:2-Sieg für Gösting. Nach drei enttäuschenden Spielen ohne Sieg konnte Gösting endlich den ersten Dreier der Saison einfahren und sich damit einen wichtigen Erfolg sichern.

Erster Sieg für Gösting: Mariatrost mit erster Saisonniederlage

Für Gösting war dieser Sieg eine Erleichterung, da man nach einem schwierigen Start nun endlich punkten konnte. Mariatrost hingegen musste die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Beide Teams werden in den kommenden Spielen hart arbeiten müssen, um ihre Ambitionen, schnellstmöglich in die Gebietsliga zurückzukehren, zu verwirklichen.

Für Gösting könnte dieser Erfolg das dringend benötigte Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben, während Mariatrost die Niederlage schnell abhaken muss, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Aufstellungen:

ASV Gösting: Milan Krizanac - Suleyman Khelali, Qendrim Segaqa (K), Nihad Dzehverovic, Samuel Wonisch - Tomislav Pinjusic, Maurice Rudolf Cernec, Sayed Mosavi, Yllnor Limoni, Islam Avci - Bahrudin Begic

Ersatzspieler: Furkan Demirarslan, Mechmet Akkan, Marcel Dvekar, Danijel Perak, Zulal Odjoski, Musa Sainoski

Trainer: Zulal Odjoski

- Mariatrost: Dominik Lukas Diethardt, Thomas Pinheiro De Souza, Felix Hainzl, Jakob Schmid, David Gassner, Patrick Höfler (K), Ingo Berger, Joachim Schmidt, Daniel Meinhart, Fatih Erdem, Tim Grunau

Ersatzspieler: Felix Almer, Elias Krainbucher, Thomas Potz, Leo Katzer, Fridolin Springer, Benjamin Krainbucher

Trainer: Hermann Payr Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Gösting : Mariatrost - 4:2 (1:0)

84 Bahrudin Begic 4:2

81 Marcel Dvekar 3:2

77 Qendrim Segaqa 2:2

72 Patrick Höfler 1:2

60 David Gassner 1:1

14 Bahrudin Begic 1:0

