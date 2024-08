FC Stattegg überrollt SV Peggau II - Hattrick von Todt bei vier Toren und einem 7:0

Details Montag, 26. August 2024 16:30

In der vierten Runde der 1. Klasse Mitte A feierte der FC Stattegg einen überwältigenden 7:0-Heimsieg gegen den SV Peggau II. Bereits in der ersten Halbzeit sicherte sich die Heimmannschaft einen komfortablen Vorsprung, den sie in der zweiten Hälfte weiter ausbauten. Mit einem überragenden Alexander Todt, der allein vier Tore erzielte, dominierte Stattegg das Spielgeschehen und ließ den Gästen keine Chance.

Dominante erste Halbzeit von Stattegg - 4:0 zum Kabinengang

Bereits in der 15. Minute brachte Julian Gary den FC Stattegg in Führung. Sein präziser Abschluss ließ dem Torhüter von SV Peggau II keine Chance und sorgte für das frühe 1:0. Nur wenige Minuten später, in der 21. Minute, war es erneut Alexander Todt, der für die Heimmannschaft traf und auf 2:0 erhöhte. Todt zeigte sich in Topform und war auch in der 22. Minute zur Stelle, um das 3:0 zu erzielen. Der FC Stattegg dominierte das Spiel und ließ die Gäste kaum zur Entfaltung kommen.

In der 35. Minute stellte Alexander Todt mit seinem dritten Tor des Tages das Ergebnis auf 4:0. Statteggs Offensivkraft war beeindruckend und die Gäste aus Peggau fanden keine Mittel, um dem Druck standzuhalten. Mit diesem deutlichen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und es war bereits abzusehen, dass der FC Stattegg als klarer Sieger vom Platz gehen würde.

Fortsetzung der Torflut in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Der FC Stattegg blieb spielbestimmend und erhöhte in der 51. Minute auf 5:0. Alexander Todt war erneut der Torschütze und markierte damit sein viertes Tor des Spiels. Die Defensive der jungen Gäste fand weiterhin keine Antwort auf die Angriffswellen der Hausherren.

Nur vier Minuten später, in der 55. Minute, trug sich auch Tim Vorstandlechner in die Torschützenliste ein. Mit dem 6:0 war das Spiel endgültig entschieden, und Stattegg zeigte keine Anzeichen, den Druck auf die Gäste zu vermindern. Die Fans des FC Stattegg durften sich noch einmal freuen, als Alexander Todt in der 74. Minute seinen vierten Treffer erzielte und das Ergebnis auf 7:0 stellte. Eine herausragende Leistung des Offensivspielers, der maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Der FC Stattegg kontrollierte das Spiel bis zum Schlusspfiff und ließ den Gästen aus Peggau keine Möglichkeit, den Ehrentreffer zu erzielen. In der 90. Minute endete das Spiel mit einem deutlichen 7:0-Erfolg für den FC Stattegg. Ein Sieg, der die Dominanz der Heimmannschaft eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Nach vier Spielen hält Stattegg bei 12 Punkten - wie lange wird dieser Erfolglauf weitergehen? In der nächsten Woche trifft die Reiber-Truppe auswärts auf die engagierte junge Mannschaft aus Pachern.

Bericht Florian Kober

Foto FC Stattegg - Andy Veigl

1. Klasse Mitte A: Stattegg : Peggau II - 7:0 (4:0)

74 Alexander Todt 7:0

55 Tim Vorstandlechner 6:0

51 Alexander Todt 5:0

35 Alexander Todt 4:0

22 Alexander Todt 3:0

21 Alexander Todt 2:0

15 Julian Gary 1:0

