LUV Graz: Lazar Cakic schießt drei Tore und Strassgang verliert 0:3

In der vierten Runde der 1. Klasse Mitte A trafen SV Strassgang und Union LUV Graz aufeinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit dominierte Union LUV Graz die zweite Spielhälfte und setzte sich am Ende mit 3:0 durch. Der herausragende Spieler des Abends war Lazar Cakic, der alle drei Treffer für die Gäste erzielte.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann unter guten Bedingungen und die Zuschauer sahen eine zunächst ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften versuchten, sich Chancen zu erarbeiten, aber sowohl SV Strassgang als auch Union LUV Graz standen defensiv stabil. Es war ein intensives Ringen um die Kontrolle im Mittelfeld, wobei beide Teams bemüht waren, Fehler zu vermeiden. In dieser Phase des Spiels war es besonders bemerkenswert, wie beide Abwehrreihen agierten. Chancen blieben eher Mangelware, da weder die Heim- noch die Gastmannschaft einen Weg fand, die gegnerische Defensive zu überwinden.

Auch wenn es in den ersten 45 Minuten einige vielversprechende Ansätze auf beiden Seiten gab, konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Durchbruch erzielen. Die Torhüter auf beiden Seiten blieben weitgehend beschäftigungslos, da die Angriffe oft schon vor dem Strafraum gestoppt wurden. Mit einem Halbzeitstand von 0:0 gingen die Teams in die Kabinen, um sich für die zweite Halbzeit neu zu formieren und ihre Strategien anzupassen.

Lazar Cakic entscheidet das Spiel - Hattrick und Auswärtssieg

Nach dem Wiederanpfiff kam Union LUV Graz entschlossen aus der Kabine und setzte SV Strassgang sofort unter Druck. In der 52. Minute fiel dann der erste Treffer des Spiels: Lazar Cakic traf zum 1:0 für die Gäste. Dieser Führungstreffer gab Union LUV Graz zusätzlichen Schwung und verunsicherte die Abwehr von SV Strassgang.

Nur acht Minuten später, in der 60. Minute, erhöhte erneut Lazar Cakic auf 2:0. Die Defensive von SV Strassgang konnte den schnellen und präzisen Angriffen von Union LUV Graz nichts entgegensetzen. Der zweite Treffer von Cakic war ein weiteres Beispiel für seine ausgezeichnete Form an diesem Abend. SV Strassgang bemühte sich in der Folge, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Abwehr von Union LUV Graz stand sicher und ließ keine gefährlichen Chancen zu.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 64. Minute, als Lazar Cakic seinen Hattrick perfekt machte und zum 3:0 traf. Damit war das Spiel praktisch entschieden, und Union LUV Graz spielte die verbleibenden Minuten souverän herunter. SV Strassgang hatte in der Schlussphase keine Antwort mehr und konnte keine gefährlichen Offensivaktionen mehr initiieren.

Mit diesem verdienten 3:0-Auswärtssieg festigte Union LUV Graz seine Position in der Tabelle und zeigte eine beeindruckende Leistung, insbesondere durch den dreifachen Torschützen Lazar Cakic. SV Strassgang hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und wird in den kommenden Spielen versuchen, wieder in die Erfolgsspur zu finden.

1. Klasse Mitte A: Strassgang : LUV Graz - 0:3 (0:0)

64 Lazar Cakic 0:3

60 Lazar Cakic 0:2

52 Lazar Cakic 0:1

