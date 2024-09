Austria ASV Puch überrollt Semriach SU II mit 6:0 - Platzverweis für Kreuzer

Details Sonntag, 01. September 2024 01:56

In einem beeindruckenden Spiel in der 5. Runde der 1. Klasse Mitte A konnte die Mannschaft von Austria ASV Puch einen klaren 6:0-Sieg gegen Semriach SU II feiern. Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und die Hausherren zeigten von Beginn an ihre Überlegenheit. Auch dank einer roten Karte für die Gäste war es ein einseitiges Match, das von den Gastgebern dominiert wurde.

Führung für Austria ASV Puch und zur Pause steht es 3:0

Die Begegnung begann dynamisch und Austria ASV Puch ließ keine Zeit verstreichen, um Druck auf die Gäste auszuüben. Bereits in der 21. Minute konnten die Gastgeber das erste Mal jubeln. Idris Ahmad Azizi traf zum 1:0 und brachte sein Team in Führung. Der Treffer gab Austria ASV Puch noch mehr Selbstvertrauen und sie drängten weiter auf das Tor von Semriach SU II.

In der 35. Minute baute Henry Darko die Führung auf 2:0 aus. Die Abwehr von Semriach SU II wirkte überfordert und hatte große Schwierigkeiten, die Angriffe der Hausherren zu stoppen. Nur vier Minuten später war es erneut Henry Darko, der zum 3:0 traf und somit die erste Halbzeit perfekt abrundete. Semriach SU II hatte zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerten Chancen und musste zudem kurz vor der Halbzeit einen weiteren Rückschlag hinnehmen.

In der 43. Minute erhielt Daniel Kreuzer von Semriach SU II eine rote Karte, was die Situation für die Gäste noch schwieriger machte. Mit einem Mann weniger auf dem Platz startete Semriach SU II in die zweite Halbzeit, was die Aufgabe, den Rückstand aufzuholen, nahezu unmöglich machte.

Am Ende steht ein 6:0 - das war eindeutig

In der zweiten Halbzeit dominierte Austria ASV Puch weiter das Geschehen. Karim Ahmed Shafei erzielte in der 58. Minute das 4:0. Die Abwehr von Semriach SU II war erneut machtlos gegen den schnellen und präzisen Angriff der Gastgeber. Nur vier Minuten später, in der 62. Minute, schoss Karim Ahmed Shafei sein zweites Tor des Abends und erhöhte auf 5:0.

Idris Ahmad Azizi setzte schließlich in der 62. Minute den Schlusspunkt der Torflut und erzielte das 6:0. Damit krönte er seine starke Leistung und sorgte für den Endstand. Die restlichen Minuten des Spiels waren eher formsache, da Semriach SU II nichts mehr entgegenzusetzen hatte.

Am Ende stand ein deutlicher 6:0-Sieg für Austria ASV Puch zu Buche, der nicht nur aufgrund der Tore, sondern auch durch die spielerische Überlegenheit verdient war. Semriach SU II konnte sich zu keinem Zeitpunkt des Spiels wirklich entfalten und musste die klare Überlegenheit der Gastgeber anerkennen.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Austria Puch : Semriach SU II - 6:0 (3:0)

62 Idris Ahmad Azizi 6:0

62 Karim Ahmed Shafei 5:0

58 Karim Ahmed Shafei 4:0

39 Henry Darko 3:0

35 Henry Darko 2:0

21 Idris Ahmad Azizi 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.