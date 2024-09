Union LUV Graz unterliegt Kainbach-Hönigtal II mit 1:4

Details Sonntag, 01. September 2024 18:44

In einer torreichen Begegnung der 1. Klasse Mitte A konnte sich Kainbach-Hönigtal II auswärts gegen Union LUV Graz mit 4:1 durchsetzen. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und belohnten sich mit vier Treffern, während die Gastgeber lediglich ein Tor erzielten. Hier sind die Höhepunkte des Spiels, das von Anfang bis Ende intensiv und unterhaltsam war.

Führung für Kainbach-Hönigtal II - zur Pause führt der Gast 2:1

Schon früh in der Partie zeichnete sich ab, dass Kainbach-Hönigtal II eine entschlossene Leistung zeigen würde. Die erste nennenswerte Chance hatten jedoch die Gäste in der dritten Minute nach einem Eckball. Kurz darauf folgte der erste Torschuss für die Gastgeber, der jedoch vom Schlussmann Schranz problemlos pariert wurde. Nach einer relativ ereignislosen ersten Viertelstunde steigerten sich die Gäste und begannen, das Spiel zu dominieren.

Die erste Trinkpause wurde in der 23. Minute eingelegt, und kurz danach gab es Chancen auf beiden Seiten.

Den ersten Treffer des Spiels erzielte Tobias Schaller in der 42. Minute das 1:0 für Kainbach-Hönigtal II. Wenige Minuten später legte Lazar Cakic nach und erhöhte auf 2:0.

Tor, Toor, Tooor für USV A-TEC OFNER Kainbach II zum 0:2!!! Timon Jerey stört einen IV nach einem hohen Ball und macht das Ding

Die Hausherren ließen sich davon nicht entmutigen und erzielten unmittelbar vor der Halbzeitpause durch Timon Jerey den Anschlusstreffer zum 1:2. Mit diesem Stand ging es in die Kabinen.

Kainbach-Hönigtal II zieht davon - am Ende gibt es drei Punkte für Kainbach

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten sich die Gäste weiterhin in starker Form. Marvin Kienzl stellte in der 51. Minute mit einem tollen Tor den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Er tanzte durch die Beine des Gegners und verwandelte aus 30 Metern unhaltbar ins linke Kreuzeck – ein echtes Highlight des Spiels.

Die Gastgeber kämpften zwar tapfer weiter, doch Kainbach-Hönigtal II war in dieser Phase einfach spritziger und dominierte die Partie. Timon Jerey hatte mehrfach die Chance, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben, scheiterte aber zunächst knapp. Eine weitere Trinkpause wurde in der 66. Minute eingelegt, und in der Folge setzten die Gäste ihren Druck fort.

Kainbach-Hönigtal II nutzte die Gelegenheit und setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Nach einem Foul an Marvin Kienzl, der sich in den Strafraum vorgearbeitet hatte, verwandelte Timon Jerey eine schöne Freistoß-Variante zum 4:1-Endstand.

Das Spiel endete nach insgesamt 96 Minuten mit einem verdienten Sieg für die Gäste aus Kainbach-Hönigtal II, die sich über drei weitere Punkte freuen durften.

Stimme zum Spiel, Clemens Ticar - Trainer Kainbach

"Das war ein verdienter Sieg. In der ersten Hälfte haben wir nicht zu unserem Spiel gefunden und uns auf viele individuelle Duelle eingelassen was gegen robuste LUVler nicht die beste Idee war.

In der Pause haben wir die Positionierung korrigiert, das hat meine Mannschaft überragend umgesetzt und hochverdient gewonnen. Wir haben noch einige Topchancen vergeben oder Umschalter schlecht fertiggespielt."

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: LUV Graz : Kainbach/H. II - 1:4 (1:2)

94 Timon Jerey 1:4

51 Marvin Kienzl 1:3

47 Lazar Cakic 1:2

45 Timon Jerey 0:2

42 Tobias Schaller 0:1

