Spannung und Tore satt: Stattegg siegt in hitziger Partie gegen SV Pachern II

Details Sonntag, 01. September 2024 21:45

Das Duell zwischen der jungen Mannschaft von SV Pachern II und dem ambitionierten FC Stattegg bot am vergangenen Wochenende Spannung pur und endete mit einem torreichen 3:5 aus Sicht der Hausherren. Beide Teams gingen mit einer makellosen Bilanz in das Spiel – Pachern mit einer Partie weniger – was das Aufeinandertreffen zu einem echten Highlight machte.

Erste Halbzeit: Ausgleich und Führung im Schlagabtausch

Stattegg startete stark und ging in der 22. Minute durch Alexander Todt per Elfmeter mit 1:0 in Führung. Doch Pachern II zeigte sich wenig beeindruckt und antwortete nur zwei Minuten später. In der 24. Minute erzielte Atilla Okan Saro den Ausgleich zum 1:1, womit die Partie wieder völlig offen war. Die Dynamik des Spiels blieb intensiv, und kurz vor der Halbzeitpause setzte Sami Ribo ein echtes Ausrufezeichen. In der 43. Minute köpfte er nach einem beeindruckenden Sprung zum 2:1 für Pachern II ein und brachte sein Team mit einem knappen Vorsprung in die Pause.

Zweite Halbzeit: Stattegg dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete – mit Toren. Bereits in der 47. Minute glich Tim Vorstandlechner für Stattegg zum 2:2 aus. Die Gäste übernahmen zunehmend die Kontrolle, und in der 53. Minute brachte Julian Gary Stattegg mit einem Weitschuss zum 3:2 in Führung. Pachern II versuchte, zurückzuschlagen, doch Stattegg blieb weiterhin gefährlich. In der 73. Minute war es erneut Julian Gary, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:2 erhöhte und den Druck auf Pachern weiter verstärkte.

Schlussoffensive und Ehrentreffer

Trotz des Rückstands kämpfte Pachern II unermüdlich weiter, doch Stattegg blieb in der Defensive stabil und setzte offensiv noch einen drauf. In der 84. Minute stellte Stattegg durch einen weiteren Treffer den 5:2-Vorsprung her. Pachern II gelang es in der Nachspielzeit, durch ein spektakuläres Tor von ihrer Nummer 11 noch auf 3:5 zu verkürzen, doch für mehr reichte es nicht mehr.

Ausblick und Situation der Teams

Mit diesem Sieg bleibt Stattegg weiterhin ungeschlagen und hat nun beste Chancen, den angepeilten Aufstieg in die Gebietsliga im Sommer 2025 zu erreichen. Nächste Woche steht für Stattegg das Heimspiel gegen Austria Puch an, während SV Pachern II auswärts gegen SV Peggau antreten wird. Pachern II kann aus dieser Partie wertvolle Erfahrungen mitnehmen und hofft, in den kommenden Spielen wieder Punkte einzufahren.

Das Spiel bot alles, was sich Fußballfans wünschen: zahlreiche Tore, packende Zweikämpfe und spannende Wendungen. Beide Teams zeigten eine starke Leistung, doch am Ende setzte sich der FC Stattegg durch.

Statement SV Pachern:

"Unsere Serie ist leider gerissen. Kompliment trotzdem an unsere junge Mannschaft, nächste Woche geht es schon weiter!"

Bericht Florian Kober, Foto SV Pachern

1. Klasse Mitte A: Pachern II : Stattegg - 3:5 (2:1)

94 Enis Bashotaj 3:5

84 Alexander Todt 2:5

73 Julian Gary 2:4

53 Julian Gary 2:3

47 Tim Vorstandlechner 2:2

43 Sami Ribo 2:1

24 Atilla Okan Saro 1:1

22 Alexander Todt 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.