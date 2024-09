Spitzenspiel zwischen FC Stattegg und Austria ASV Puch endet 2:3

Details Samstag, 07. September 2024 18:56

In einem torreichen Spiel der 1. Klasse Mitte A setzte sich Austria ASV Puch knapp mit 3:2 gegen FC Stattegg durch. Das Spiel bot den Zuschauern eine packende Mischung aus frühem Druck und später Spannung, wobei Idris Ahmad Azizi als doppelter Torschütze für die Gäste herausstach. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und sorgten für ein doch überraschendes Ergebnis.

Austria ASV Puch legt vor

Das Spiel begann mit einem frühen Angriff der Gäste aus Graz. Bereits in der 11. Minute konnte Austria ASV Puch das erste Tor des Spiels verbuchen. Marcel Marterer nutzte eine sich bietende Chance und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung setzte den FC Stattegg unter Druck, der nun gezwungen war, offensiver zu agieren. Bisher hatte Stattegg alle Spiele gewonnen und war es nicht mehr gewohnt, einem Rückstand hinterher zu laufen.

Trotz einiger Bemühungen der Heim-Mannschaft, die Defensive der Gäste zu durchbrechen, blieb es zur Halbzeit beim 0:1.

Nach der Pause versuchte FC Stattegg, den Rückstand wettzumachen, jedoch gelang es ihnen nicht, die Abwehrreihe von Austria ASV Puch zu überwinden. Stattdessen waren es die Gäste, die in der 62. Minute nachlegen konnten. Idris Ahmad Azizi erzielte sein erstes Tor des Tages und erhöhte auf 2:0 für Austria ASV Puch. Dieses Tor war ein schwerer Schlag für die Heimmannschaft, die nun mit zwei Toren in Rückstand lag.

Spannung bis zum Schluss - die letzte Viertelstunde hatte es in sich

Trotz des Rückstands gab sich FC Stattegg nicht geschlagen. In der 74. Minute erzielte Benedikt Mestel den Anschlusstreffer zum 1:2 und brachte damit neue Hoffnung für seine Mannschaft. Das Spiel wurde zunehmend spannender, da nun beide Teams um jeden Ball kämpften und die Intensität spürbar zunahm.

In der 85. Minute schien das Spiel jedoch entschieden zu sein, als Idris Ahmad Azizi mit seinem zweiten Tor des Tages auf 3:1 für Austria ASV Puch erhöhte. Dieser erneute Zwei-Tore-Vorsprung schien die Gäste auf die Siegerstraße zu bringen, doch FC Stattegg bewies noch einmal Kampfgeist.

Nur fünf Minuten später, in der 90. Minute, verkürzte Alexander Todt für FC Stattegg auf 2:3. Dieser späte Treffer sorgte noch einmal für eine hitzige Schlussphase, in der die Heimmannschaft alles daran setzte, den Ausgleich zu erzielen. Doch trotz aller Bemühungen blieb es am Ende beim 2:3, und Austria ASV Puch konnte den knappen Sieg über die Zeit bringen.

Mit diesem spannenden Spiel endete der sechste Spieltag der 1. Klasse Mitte A , in dem Austria ASV Puch drei wichtige Punkte einfahren konnte. FC Stattegg zeigte trotz der Niederlage eine beeindruckende Moral und machte es den Gästen bis zum Schluss schwer. Mit diesem Sieg überholte der Gast den Gastgeber in der Tabelle und rangiert nun auf dem 2. Tabellenplatz.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Stattegg : Austria Puch - 2:3 (0:1)

92 Alexander Todt 2:3

85 Idris Ahmad Azizi 1:3

74 Benedikt Mestel 1:2

62 Idris Ahmad Azizi 0:2

11 Marcel Marterer 0:1

