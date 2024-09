Spannendes Derby: Semriach SU II bezwingt Übelbach/Frohnleiten II dank Last-Minute-Elfmeter

Details Samstag, 07. September 2024 20:47

In einem packenden Duell der 1. Klasse Mitte A zwischen Semriach SU II und der SG Übelbach/Frohnleiten II sicherte sich die Heimmannschaft am Ende knapp die drei Punkte. Nach einem abwechslungsreichen Spielverlauf gelang Gabriel Hollegger in der 90. Minute der entscheidende Treffer per Elfmeter. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und boten den Zuschauern ein spannendes Spiel, das mit einem 3:2-Sieg für SU Semriach II endete.

Vier Tore in Halbzeit eins

Das Spiel begann intensiv und bot schon in den ersten Minuten aufregende Momente. Übelbach/Frohnleiten ging bereits in der 12. Minute durch Fabio Reiterer mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort von Semriach ließ nicht lange auf sich warten. In der 14. Minute gelang Success Ojo der Ausgleich mit einem Kopfball nach einem Freistoß aus dem Halbfeld.

Nur vier Minuten später war es erneut Ojo, der nach einem Foul an ihm selbst den fälligen Elfmeter sicher verwandelte und somit die Heimmannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Das Spiel blieb weiterhin spannend und kurz vor der Halbzeitpause konnte die SG den Ausgleich erzielen. Timo Kogler köpfte nach einer Ecke den Ball ins Netz und stellte den 2:2-Halbzeitstand her.

Entscheidung in letzter Minute

Nach der Pause blieb das Spiel hart umkämpft. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, aber es dauerte bis zur Schlussphase, ehe die Entscheidung fiel. In der 61. Minute hatte Semriach eine gute Gelegenheit, als Krinner nach einer Hereingabe von Ojo einen Schritt zu spät kam. In der 85. Minute zeigte der Schlussmann von Übelbach/Frohnleiten eine starke Parade gegen Hollegger und verhinderte zunächst die erneute Führung für die Gastgeber.

Doch in der 90. Minute bekam Semriach erneut einen Elfmeter zugesprochen. Gabriel Hollegger trat an und verwandelte den Strafstoß mit einem kraftvollen Schuss in die linke Ecke. Mit diesem Treffer sicherte er seiner Mannschaft den 3:2-Sieg.

Die Nachspielzeit änderte nichts am Spielstand. Schiedsrichter Deutsch beendete die Partie schließlich nach 94 Minuten. Die Freude bei Semriach SU II war groß, während die SG enttäuscht vom Platz ging. Trotz einer kämpferischen Leistung mussten sich die Gäste sich knapp geschlagen geben.

1. Klasse Mitte A: Semriach SU II : Übelbach / Frohnleiten II - 3:2 (2:2)

92 Gabriel Hollegger 3:2

46 Timo Kogler 2:2

18 Success Chibuikem Ojo 2:1

14 Success Chibuikem Ojo 1:1

12 Fabio Reiterer 0:1

