Erfolg für Lassnitzhöhe II: 3:1-Sieg bei SV Strassgang

Details Sonntag, 08. September 2024 11:37

In einem spannenden Match der 1. Klasse Mitte A setzte sich Lassnitzhöhe II mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen den SV Strassgang durch. Die Gäste konnten früh in Führung gehen und trotz eines kurzen Aufbäumens der Hausherren das Spiel kontrolliert zu Ende bringen. Besondere Glanzlichter setzten Jonas Gangl, Mario Klein und Alessandro Wagner, die mit ihren Toren den Grundstein für den Erfolg legten.

Blitzstart für Lassnitzhöhe II - 2:0 nach zwanzig Minuten

Bereits in der Anfangsphase wurde deutlich, dass Lassnitzhöhe II entschlossen war, die drei Punkte auswärts zu holen. Jonas Gangl brachte seine Mannschaft schon in der 17. Minute in Führung, nachdem er eine Unachtsamkeit der Strassganger Abwehr ausnutzte und souverän zum 1:0 einschoss. Die Hausherren wirkten überrascht und hatten Mühe, ins Spiel zu finden.

Nur vier Minuten später erhöhte Mario Klein auf 2:0 für die Gäste. Eine präzise Flanke fand den Weg zu Klein, der ohne zu zögern den Ball im Netz unterbrachte. Die Defensive des SV Strassgang sah erneut nicht gut aus und so lagen sie nach nur 21 Minuten bereits mit zwei Toren zurück. Trotz einiger Bemühungen der Heimelf, den Rückstand zu verkürzen, blieb Lassnitzhöhe II in der ersten Halbzeit die dominierende Mannschaft.

Strassgangs Hoffnungsschimmer und Wagners Entscheidung

Gerade als es schien, dass Lassnitzhöhe II mit einer komfortablen Führung in die Pause gehen würde, gelang dem SV Strassgang in der 45. Minute der Anschlusstreffer. Andre Habel zeigte seine Torjägerqualitäten und verkürzte auf 1:2. Der Treffer war ein wichtiger moralischer Schub für die Gastgeber, die nun mit neuem Elan in die zweite Halbzeit gingen.

Die zweite Hälfte begann mit hohem Tempo, da der SV Strassgang auf den Ausgleich drängte. Es entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem beide Mannschaften Chancen hatten. Doch in der 74. Minute setzte Alessandro Wagner den entscheidenden Treffer zum 3:1 für Lassnitzhöhe II. Eine feine Einzelleistung brachte ihm die Möglichkeit, die Führung auszubauen und er ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Dieses Tor nahm den Strassgangern den Wind aus den Segeln und sie konnten sich davon nicht mehr erholen.

Bis zum Schlusspfiff blieb es beim 3:1 für Lassnitzhöhe II, die somit einen weiteren Auswärtssieg feiern konnten. Der SV Strassgang hingegen muss sich nach dieser Niederlage wieder sammeln und in den kommenden Spielen konzentriert auftreten, um nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

Das Spiel endete offiziell nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit. Lassnitzhöhe II zeigte eine beeindruckende Leistung und konnte verdient die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Für den SV Strassgang heißt es nun, aus den Fehlern zu lernen und im nächsten Spiel zurückzuschlagen.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Strassgang : Lassnitzhöhe II - 1:3 (1:2)

74 Alessandro Wagner 1:3

47 Andre Habel 1:2

21 Mario Klein 0:2

17 Jonas Gangl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.