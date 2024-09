Spielabbruch in der 1. Klasse Mitte A: Tragische Verletzung überschattet spannendes Duell zwischen Gratkorn und Mariatrost

Details Sonntag, 08. September 2024 14:13

Was als unterhaltsames und dynamisches Fußballspiel begann, endete am Samstagabend in Gratkorn mit einem abrupten Abbruch und einer tragischen Verletzung. Im Duell zwischen der jungen Mannschaft des SV Gratkorn und dem Absteiger Mariatrost entwickelte sich von Beginn an ein schnelles und intensives Spiel, das den Zuschauern auf dem Gratkorner Kunstrasenplatz einiges an Spannung bot.

Der Spielverlauf bis zum Abbruch in der 41. Minute

Nach einer Viertelstunde gingen die Gäste aus Mariatrost mit 1:0 in Führung, als Oliver Köstenberger den Ball präzise im Tor unterbrachte und seinem Team die Führung sicherte. Bis zu diesem Zeitpunkt war es ein faires und unterhaltsames Spiel ohne jegliche Vorkommnisse. Beide Mannschaften zeigten sich von ihrer besten Seite, wobei die jungen Spieler von Gratkorn die erfahrenen Gäste immer wieder forderten.

Schwere Verletzung von Radivoj Jacanovic - das Spiel wird unterbrochen, dann abgebrochen

Doch in der 41. Minute änderte sich die Situation schlagartig. Radivoj Jacanovic, Spieler der Gastgeber, blieb ohne Fremdeinwirkung im Kunstrasen hängen und zog sich dabei eine schwerwiegende Verletzung zu. Seine Kniescheibe nahm erheblichen Schaden, was sofort für einen Spielstopp sorgte. Schiedsrichter Vukota bewies in dieser schwierigen Situation große Souveränität und erntete nach dem Spiel von allen Beteiligten viel Lob für sein umsichtiges Verhalten.

Unmittelbar nach der Verletzung wurden medizinische Maßnahmen am Platz eingeleitet. Innerhalb kurzer Zeit war der Rettungsdienst zur Stelle, der Jacanovic ins Krankenhaus brachte. Die Unterbrechung dauerte knapp eine Stunde, doch die Schockstarre war bei Spielern beider Mannschaften spürbar. Viele von ihnen, insbesondere die jungen Spieler von Gratkorn, hatten eine solch schwerwiegende Verletzung noch nie miterlebt. Auch die Spieler von Mariatrost sowie alle anderen Beteiligten waren sichtlich geschockt von dem Vorfall.

Jacanovic erleidet bereits seine zweite schwere Verletzung

Jacanovic hatte bereits vor einem Jahr eine ähnliche Verletzung am anderen Knie erlitten und war erst seit wenigen Monaten zurück im Kader von Trainer Rainer Koval. Der talentierte Spieler galt schon vor seiner ersten Verletzung als potenzieller Kandidat für die erste Mannschaft. Nun erleidet er erneut einen schweren Rückschlag.

Nach eingehenden Gesprächen mit beiden Mannschaften und den Verantwortlichen entschied der Schiedsrichter schließlich, das Spiel abzubrechen. Die Spieler beider Teams, viele von ihnen noch sehr jung, waren sichtlich mitgenommen von der tragischen Verletzung ihres Kollegen.

Statement Hermann Payr, Trainer Mariatrost:

„Das war so ein gutes Spiel beider Teams, es hat bis zur Verletzung richtig Freude gemacht. Die junge Gratkorn-Mannschaft forderte uns, wir führten, und dann kam diese schlimme Verletzung. Ich habe mich heute bei dem Spieler gemeldet und ihm alles Gute gewünscht. Er ist ja noch so jung, und ich hoffe, er erholt sich wieder. Kompliment an den Schiedsrichter und an alle Beteiligten, die diese schwere Situation professionell und mit Ruhe bearbeitet haben.“

Statement Rainer Koval, Trainer Gratkorn:

„Es war absolut kein Fremdverschulden, er ist einfach hängen geblieben. Meine Spieler waren sehr geschockt, vor allem die jungen, die haben so etwas noch nie erlebt. Am Montag machen wir reines Mentaltraining als Trainingseinheit. Ich wünsche meinem Spieler, der gerade auf dem Weg war zurückzukommen, alles Gute. Er ist so talentiert und auf Dauer ein Spieler für die erste Mannschaft, das ist wirklich schlimm. Mit Mariatrost werden wir einen neuen Spieltermin finden. Ich weiß, dass sie immer freitags spielen, aber wir werden da schon eine Lösung finden. Danke an alle Helfer und das professionelle Verhalten des Schiedsrichters.“

Ligaportal wünscht Radivoj Jacanovic im Namen der gesamten Fußballgemeinde eine schnelle und vollständige Genesung!

Bericht Florian Kober - Foto: Symbolbild

