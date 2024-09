Kainbach-Hönigtal II siegt knapp gegen Grazer SC II - fünf Spiele - fünf Siege

Details Sonntag, 08. September 2024 19:47

Ein intensives und spannendes Spiel bot sich den Zuschauern, als Kainbach-Hönigtal II auf Grazer SC II traf. Trotz dominanter Spielanteile der Gastgeber dauerte es bis zur 59. Minute, bis das entscheidende Tor fiel. Grazer SC II wehrte sich tapfer, doch am Ende sicherte sich Kainbach-Hönigtal II den knappen 1:0-Sieg. Die Partie war von Anfang an hart umkämpft und bot zahlreiche Chancen und aufregende Momente.

Erste Halbzeit: Chancenreiche, aber torlose 45 Minuten

Schon in den ersten Minuten war klar, dass Kainbach-Hönigtal II das Spiel dominieren würde. Von Beginn an hatte das Heimteam viel Ballbesitz und ließ den Gegner nur hinterherlaufen. Marvin Kienzl brachte in der 6. Minute einen guten Passe auf Timon Jerey, der jedoch nicht erfolgreich verwertet werden konnte. Kurz darauf, in der 11. Minute, hätte Tobias Schaller fast das 1:0 erzielt, doch ein Verteidiger des Grazer SC II konnte den Ball gerade noch vor der Linie klären.

Weitere Chancen folgten, aber weder Tobias Schaller in der 13. Minute noch Andreas Kalcher in der 19. Minute konnten den Ball im Tor unterbringen. Besonders auffällig war auch Lennard Schoberl, der in der 24. Minute eine hervorragende Flanke auf Timon Jerey brachte, doch dieser schoss den Torwart an. Trotz vieler guter Aktionen blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Zweite Halbzeit: Erlösung durch Timon Jerey

Nach der Pause kamen die Kainbacher motiviert zurück auf das Feld, jedoch immer noch ohne die nötige Präzision im letzten Drittel. In der 54. Minute sorgte eine weitere Aktion erneut nicht für die erhoffte Führung. Doch dann, in der 59. Minute, war es endlich so weit: Timon Jerey erlöste sein Team und den Trainer Clemens Ticar mit dem verdienten 1:0.

Grazer SC II zeigte sich jedoch kämpferisch und kam in der 66. Minute zu einer ersten guten Spieleröffnung. Ein Eckball in der 67. Minute blieb allerdings ungefährlich. Die Partie blieb spannend, und in der 71. Minute versuchten die Grazer ihr Glück mit einem Schuss aus 40 Metern, der jedoch nicht zum Erfolg führte.

Die Schlussphase war geprägt von intensiven Momenten. Ein Kopfball von Luca Wiener-Pucher landete in der 81. Minute an der Latte. Kurz darauf, in der 85. Minute, zeigte Clemens Pichler eine tolle Aktion, ohne sich jedoch belohnen zu können. In der 86. Minute traf ein weiterer Kopfball der Kainbacher nur die Stange.

In den letzten Minuten wurde es noch einmal hektisch. Trotz eines gefährlichen Freistoßes in der 90. Minute konnte Grazer SC II den Ausgleich nicht erzielen. Nach insgesamt 95 Minuten endete das Spiel mit einem knappen 1:0-Sieg für Kainbach-Hönigtal II.

1. Klasse Mitte A: Kainbach/H. II : Grazer SC II - 1:0 (0:0)

59 Timon Jerey 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.