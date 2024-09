ASV Gösting mit einem Heimsieg gegen SU Hitzendorf

Details Montag, 09. September 2024 14:24

Im Duell der 6. Runde der 1. Klasse Mitte A setzte sich der ASV Gösting mit einem 2:0-Sieg gegen die jungen Gäste aus Hitzendorf durch. Von Beginn an dominierte Gösting das Spielgeschehen und ließ keine Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. Dank einer frühen Führung durch Maurice Rudolf Cernec und einem weiteren Treffer von Bahrudin Begic in der zweiten Halbzeit konnte die Heimmannschaft die drei Punkte sicher nach Hause bringen.

ASV Gösting legt den Grundstein in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann direkt mit hohem Tempo und der ASV Gösting setzte die Gäste von der ersten Minute an unter Druck. Bereits nach 15 Minuten belohnte sich die Heimmannschaft für ihr druckvolles Spiel. Maurice Rudolf Cernec, der in dieser Partie eine starke Leistung zeigte, erzielte das 1:0 für den ASV Gösting. Mit diesem frühen Tor unterstrich Gösting seine Ambitionen und brachte Hitzendorf in Bedrängnis.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel, das vor allem durch die Heim-Mannschaft bestimmt wurde. Die Gäste aus Hitzendorf hatten Schwierigkeiten, sich aus der Umklammerung zu befreien und eigene Akzente zu setzen. Gösting hingegen agierte weiterhin konzentriert und ließ den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen. Trotz einiger weiterer guter Möglichkeiten gelang es den Gastgebern nicht, die Führung vor der Pause auszubauen. Hitzendorf mühte sich redlich und zeigte das Potenzial der jungen Truppe.

Begic besiegelt den Heimsieg - der Absteiger gewinnt gegen den Nachwuchs

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: Gösting drückte auf das Tempo und suchte die Entscheidung. Bereits in der 53. Minute war es dann soweit: Bahrudin Begic erhöhte auf 2:0 für die Heimmannschaft. Dieser Treffer war das Ergebnis einer schön herausgespielten Kombination und spiegelte die Überlegenheit der Gastgeber wider.

Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken spielte der ASV Gösting befreit auf und ließ Ball und Gegner laufen. Die Gäste aus Hitzendorf versuchten zwar noch einmal, ins Spiel zurückzufinden, blieben jedoch weitestgehend harmlos. Göstings Defensive stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen der Gäste zu. Auch in der Schlussphase kontrollierte die Heimmannschaft das Geschehen und ließ keinen Zweifel daran, wer als Sieger vom Platz gehen würde.

Schließlich ertönte der Schlusspfiff und der ASV Gösting konnte einen verdienten 2:0-Erfolg feiern. Mit diesem Sieg untermauerten sie ihre Ambitionen in der laufenden Saison und schickten ein klares Zeichen an die Konkurrenz - man hält nun bei zehn Punkten nach sechs Runden. Die Gäste aus Hitzendorf haben genug Potenzial in der Mannschaft und werden ihre Punkte holen - bei dieser Partie war die routiniertere Mannschaft aus Gösting letztlich eine Nummer zu groß.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Gösting : Hitzendorf II - 2:0 (1:0)

53 Bahrudin Begic 2:0

15 Maurice Rudolf Cernec 1:0

