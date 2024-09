FC Stattegg mit überzeugendem Auswärtssieg gegen Übelbach/Frohnleiten II

Der FC Stattegg hat sich in einer Begegnung der 1. Klasse Mitte A bei der SG Übelbach/Frohnleiten II mit 3:0 durchgesetzt. Die Gäste zeigten eine starke Leistung und konnten bereits zur Halbzeit in Führung gehen. In der zweiten Hälfte erhöhte der FC den Druck, setzte sich am Ende souverän durch und feierte den sechsten Saisonsieg.

Todt bringt Gäste in Führung

Das Spiel begann mit einem frühen Angriff der Heimmannschaft. Die Gäste antworteten jedoch schnell und übernahmen die Kontrolle. Bereits in der 11. Minute hatte Übelbach/Frohnleiten eine erste gute Abschlussmöglichkeit, die jedoch von Arian Cermjani vergeben wurde.

In der 22. Minute gelang es Statteggs Alexander Todt, die erste Torchance für sein Team zu nutzen. Mit einem schönen Treffer brachte er die Gäste in Führung. Übelbach/Frohnleiten zeigte sich davon unbeeindruckt und hatte in der 31. Minute eine Top-Chance durch Constantin Zuser, doch der Ausgleichstreffer blieb den Hausherren verwehrt.

Gsöls bringt Stattegg auf die Siegerstraße

Die zweite Halbzeit begann mit einer weiteren guten Möglichkeit für den FC Stattegg, die Gäste trafen in der 46. Minute aber nur die Stange. Der FC ließ sich davon nicht entmutigen und setzte den Offensivdrang fort. In der 51. Minute erhöhte Matthias Gsöls auf 2:0 für Stattegg. Sein Treffer war ein weiteres Beispiel für die Effizienz der Gäste an diesem Abend.

Übelbach/Frohnleiten bemühte sich weiterhin, ins Spiel zurückzufinden, aber die Stattegger Abwehr stand sicher. In der 90. Minute setzte Liam Karner den Schlusspunkt, als er zum 0:3 traf und damit den Endstand markierte. Das Spiel endete mit einem klaren Sieg für die Gäste, die damit ihre starke Form unter Beweis stellten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Übelbsch (961 Bonuspunkte)

1. Klasse Mitte A: Übelbach / Frohnleiten II : Stattegg - 0:3 (0:1)

90 Liam Dario Vari Karner 0:3

51 Matthias Gsöls 0:2

22 Alexander Todt 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Übelbsch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.