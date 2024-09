SU Hitzendorf II gegen FC Gratkorn II endet mit einem 5:0-Heimsieg

Details Sonntag, 15. September 2024 12:57

In einem einseitigen Duell setzte sich SU Hitzendorf II klar mit 5:0 gegen FC Gratkorn II durch. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine starke Leistung und ließen ihren Gegnern keine Chance. Mit einem Halbzeitstand von 3:0 und weiteren Treffern in der zweiten Hälfte war der Sieg zu keiner Zeit gefährdet. Besonders herausragend war Moritz Gutjahr, der gleich zwei Treffer beisteuerte.

Frühe Führung für Hitzendorf - nach 20 Minuten traf Gutjahr zun 1:0

Das Spiel zwischen SU Hitzendorf II und FC Gratkorn II begann mit einer dominanten Phase der Gastgeber. Bereits in der 21. Minute fiel das erste Tor für die Heimmannschaft. Moritz Gutjahr zeigte seine Treffsicherheit und brachte SU Hitzendorf II mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung setzte den Ton für den weiteren Verlauf der Partie.

Hitzendorf setzte den Druck auf FC Gratkorn II kontinuierlich fort und wurde in der 40. Minute erneut belohnt. Lukas Mauerhofer nutzte eine Gelegenheit und erhöhte auf 2:0. Die Gäste hatten kaum Zeit, sich von diesem Treffer zu erholen, als SU Hitzendorf II erneut zuschlug. Nur fünf Minuten später, kurz vor dem Pausenpfiff, war es Lukas Lackner, der das 3:0 markierte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Weitere Tore in der zweiten Halbzeit - am Ende steht ein 5:0 auf der Anzeigetafel

In der zweiten Halbzeit setzte SU Hitzendorf II seine dominante Vorstellung fort. Der FC Gratkorn II fand kein Mittel, um die Angriffe der Gastgeber zu stoppen. In der 57. Minute war es Paul Dallago, der das nächste Tor erzielte und das Ergebnis auf 4:0 erhöhte. Die Heimmannschaft ließ in ihrer Offensivbemühung nicht nach und kontrollierte weiterhin das Spielgeschehen.

Den Schlusspunkt setzte erneut Moritz Gutjahr, der bereits das erste Tor des Spiels erzielt hatte. In der 90. Minute traf er zum zweiten Mal an diesem Tag und stellte den Endstand von 5:0 her. Dies war auch gleichzeitig der Schlusspunkt einer beeindruckenden Leistung von SU Hitzendorf II, die den FC Gratkorn II über die gesamte Spielzeit hinweg dominierten.

Mit diesem klaren Sieg festigt SU Hitzendorf II seine Position in der 1. Klasse Mitte A und rutscht aus dem Tabellenkeller der Liga. Für FC Gratkorn II hingegen gilt es weiterhin die ersten Punkte der Saison zu holen.

Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem Endstand von 5:0 für SU Hitzendorf II. Die Heimmannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ den Gästen keine Chance. Besonders hervorzuheben ist die mannschaftliche Geschlossenheit, die den Grundstein für diesen souveränen Sieg legten.

1. Klasse Mitte A: Hitzendorf II : FC Gratkorn II - 5:0 (3:0)

92 Moritz Gutjahr 5:0

57 Paul Dallago 4:0

47 Lukas Lackner 3:0

40 Lukas Mauerhofer 2:0

21 Moritz Gutjahr 1:0

