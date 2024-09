ASV Gösting siegt auswärts gegen SV Pachern II - nach vier Minuten kippte das Spiel in Richtung Gast

Details Sonntag, 15. September 2024 13:05

ASV Gösting setzte sich im Auswärtsspiel der 7. Runde der 1. Klasse Mitte A mit einem souveränen 2:0 gegen SV Pachern II durch. Früh in der Partie konnte das Gästeteam die Weichen auf Sieg stellen, was letztlich den Unterschied ausmachte. SV Pachern II bemühte sich redlich, doch die Gäste aus Gösting waren an diesem Tag einfach zu stark und zeigten eine überlegene Spielweise.

Früher Rückstand für die Gastgeber - nach vier Minuten trifft Begic

Schon nach nur vier Minuten musste SV Pachern II einen herben Rückschlag verkraften. Bahrudin Begic brachte ASV Gösting in der vierten Minute mit 1:0 in Führung. Ein schneller Angriff über die rechte Seite wurde durch einen präzisen Abschluss gekrönt, der dem Torwart von SV Pachern II keine Chance ließ. Dieser frühe Rückstand schien die Heimelf zunächst zu lähmen. Die Gäste aus Gösting nutzten die Verunsicherung der Hausherren und setzten diese weiterhin unter Druck.

In der Folge entwickelte sich eine Partie, in der ASV Gösting die Kontrolle behielt. SV Pachern II versuchte, sich aus der Umklammerung zu befreien, aber die Defensivarbeit der Gäste war an diesem Tag nahezu perfekt. Die Gastgeber hatten Schwierigkeiten, zu klaren Torchancen zu kommen, während ASV Gösting immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchte. So verging die erste Halbzeit ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und die Teams gingen mit einem 0:1 in die Kabinen.

Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einem dominierenden ASV Gösting. SV Pachern II zeigte zwar mehr Engagement und versuchte, den Ausgleich zu erzwingen, doch die Abwehr der Gäste stand sicher. Trotz aller Bemühungen der Heimmannschaft, das Spielgeschehen an sich zu reißen, fehlte es an der notwendigen Durchschlagskraft und Kreativität im Offensivspiel.

Je länger das Spiel dauerte, desto mehr zeichnete sich ab, dass ASV Gösting an diesem Tag nichts anbrennen lassen würde. In der 82. Minute machte David Reiner schließlich alles klar. Mit seinem Tor zum 2:0 für ASV Gösting entschied er die Partie zugunsten der Gäste. Ein gut vorgetragener Angriff wurde durch Reiner eiskalt abgeschlossen, was die letzten Hoffnungen von SV Pachern II auf einen Punktgewinn zunichtemachte. Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem verdienten 2:0-Erfolg für die Gäste aus Gösting.

SV Pachern II konnte an diesem Tag nicht an die bisherigen Leistungen anknüpfen und musste sich letztlich einem starken Gegner geschlagen geben. ASV Gösting präsentierte sich als kompakte Einheit und zeigte sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eine reife Leistung. Dieser Auswärtssieg in der 7. Runde der 1. Klasse Mitte A wird sicherlich für zusätzlichen Auftrieb im weiteren Saisonverlauf sorgen - man darf mit dem Absteiger in den obersten Tabellenbereichen in den nächsten Wochen wohl rechnen.

Aufstellungen:

Pachern: Marcel Lambauer, Mykola Tomich, Elias Kanzian, Daniel Stadler, Alvaro Antonio Pichardo Mendes, Ricardo Berger, Enis Bashotaj, Philipp Pfeifer, Christian Czerny (K), Chidozie Kingsley Umedi, Jan Gößler

Ersatzspieler: Sergej Paronjan, Alban Ismajli, Merlin Mühlberger, Albert Ismajli, Lukas Matasovic

Trainer: Manuel Haas

- ASV Gösting: Marcel Dvekar - Suleyman Khelali, Qendrim Segaqa (K), Samuel Wonisch, David Reiner, Danijel Perak - Tomislav Pinjusic, Maurice Rudolf Cernec, Yllnor Limoni - Bahrudin Begic, Valentine Onyeka Ashien

Ersatzspieler: Zulal Odjoski, Pejo Tomazic, Furkan Demirarslan, Mechmet Akkan, Stjepan Majic, Musa Sainoski

Trainer: Zulal Odjoski Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Pachern II : Gösting - 0:2 (0:1)

82 David Reiner 0:2

4 Bahrudin Begic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.