SV Strassgang dominiert SU Hitzendorf II mit einem klaren 4:0-Sieg

Der SV Strassgang setzte sich in einem einseitigen Spiel gegen die SU Hitzendorf II mit 4:0 durch. Bereits in der ersten Halbzeit ging das Team aus Strassgang in Führung, bevor es in der zweiten Halbzeit das Spiel mit weiteren Treffern endgültig entschied. Die jungen Gäste aus Hitzendorf konnten nur selten Akzente setzen und hatten dem dominanten Spiel der Hausherren wenig entgegenzusetzen.

Strassgang übernimmt das Kommando

Das Spiel begann mit vorsichtigem Abtasten beider Mannschaften. Schon in der fünften Minute hatte der SV Strassgang Glück, als ein missglückter Torschuss von Hitzendorf an die Stange prallte. Die ersten zwanzig Minuten gehörten dennoch weitgehend der Heimmannschaft, die mit zahlreichen Distanzschüssen versuchte, zum Erfolg zu kommen. Der erste nennenswerte Angriff von Hitzendorf führte in der 19. Minute zu einem gefährlichen Freistoß, den der Strassganger Torhüter jedoch parierte. Kurz darauf folgte ein gefährlicher Eckball, der an die Latte ging, doch auch hier hatte Strassgang Glück.

Straßgang überstand die Druckphase von Hitzendorf und belohnte sich mit dem Treffer. Nun hat Straßgang das Spiel komplett unter Kontrolle. Luke Hammer, Ticker-Reporter

Der entscheidende Moment in der ersten Halbzeit kam in der 25. Minute, als Dorian Herunter den SV Strassgang in Führung brachte. Ein missglückter Klärungsversuch der Hitzendorfer Verteidigung führte zu einem Eigentor, das letztlich auf Herunters Konto gutgeschrieben wurde. In der Folge übernahm Strassgang die Kontrolle über das Spiel und ließ kaum noch Chancen der Gäste zu. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei der knappen Führung für die Hausherren.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause ging es mit unverändertem Tempo weiter. Bereits in der 50. Minute erhöhte Markus Schaffler auf 2:0. Ein langer Einwurf führte zu einem spektakulären Fallrückzieher, der den Hitzendorfer Torhüter überwand. Kurz darauf, in der 52. Minute, folgte der nächste Streich. Michael Haberler nutzte einen Fehler des gegnerischen Torwarts und schob den Ball ins leere Tor. Mit diesem Doppelschlag stellte Strassgang die Weichen endgültig auf Sieg.

Nach dem Doppelschlag von Straßgang kehrt jetzt Ruhe ein. Zurzeit keine wirkliche Chancen. Luke Hammer, Ticker-Reporter

In der Folge ließ die Heimmannschaft nicht locker. Hitzendorf bemühte sich, wieder ins Spiel zu finden, doch der neue Torhüter der Gäste verursachte in der 78. Minute einen Elfmeter, den Dominik Grasser souverän verwandelte. Dies bedeutete das 4:0 und die endgültige Entscheidung zugunsten des SV Strassgang. In den letzten Minuten passierte nicht mehr viel, und die Gastgeber spielten das Ergebnis souverän über die Zeit.

Mit diesem klaren Sieg verbesserte der SV Strassgang seine Position in der Tabelle der 1. Klasse Mitte A (STMK). Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ den Gästen aus Hitzendorf keine Chance. Der Endstand von 4:0 spiegelt die Überlegenheit des SV Strassgang an diesem Abend wider.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Strassgang : Hitzendorf II - 4:0 (1:0)

77 Dominik Grasser 4:0

52 Michael Haberler 3:0

50 Markus Schaffler 2:0

25 Eigentor durch Dorian Herunter 1:0

