RB Mariatrost gewinnt mit 5:2 bei Kainbach-Hönigtal II

In einem torreichen Aufeinandertreffen der 8. Runde der 1. Klasse Mitte A setzte sich JSV RB Mariatrost klar mit 5:2 gegen Kainbach-Hönigtal II durch. Während die Heimmannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit versuchte, ins Spiel zu finden, bewies Mariatrost vor allem im Abschluss gnadenlose Effizienz. Die Gäste legten bereits in der ersten Hälfte den Grundstein für ihren Sieg und ließen sich auch durch späte Gegentore nicht aus der Ruhe bringen.

Blitzstart von Mariatrost - nach einer guten Viertelstunde stand es 2:0

Die Partie begann direkt mit einem Paukenschlag nach wenigen Augenblicken:

Riesen Chance für Kainbach… klasse Kombination von rechts und Valentin Girtler überlupft den Goalie, ein Mariatroster Verteidiger kann jedoch auf der Linie klären Der alte Esel, Ticker-Reporter

Bereits in der 10. Minute gelang JSV RB Mariatrost der Führungstreffer durch Ingo Berger. Dieses Tor setzte die Heimmannschaft unter Druck. Nur sieben Minuten später konnte Felix Binder das Ergebnis auf 2:0 erhöhen, nachdem er ein Laufduell gegen die Verteidigung von Kainbach-Hönigtal II für sich entschieden hatte.

Kainbach-Hönigtal II bemühte sich um eine schnelle Antwort, konnte jedoch trotz einer Großchance in der 7. Minute keinen Treffer erzielen. Valentin Girtler gelang es, den Torwart zu überlupfen, doch ein Verteidiger der Gäste klärte auf der Linie. Der Versuch, noch vor der Halbzeit den Anschlusstreffer zu erzielen, blieb erfolglos, und so ging es mit einem 0:2 in die Kabinen.

Effizienz im Abschluss und vergebene Chancen

In der zweiten Halbzeit setzte JSV RB Mariatrost seinen dominanten Auftritt fort. In der 66. Minute nutzte Felix Binder einen Fehler in der Abwehr der Heimmannschaft eiskalt aus und erzielte das 3:0. Die Gäste zeigten sich weiterhin sehr effizient im Abschluss, während Kainbach-Hönigtal II immer wieder an der gegnerischen Defensive und dem gut aufgelegten Torhüter scheiterte.

Guter Weitschuss und der Gästegoalie kann sich auszeichnen Der alte Esel, Ticker-Reporter

Nur neun Minuten später, in der 75. Minute, legte Oliver Köstenberger nach und erhöhte auf 4:0 für Mariatrost. Trotz des klaren Rückstands gab sich die Heimmannschaft nicht auf und wurde in der 83. Minute durch Timon Jerey belohnt, der den Anschlusstreffer zum 1:4 erzielte. Doch die Freude währte nicht lange: Bereits zwei Minuten später stellte Philipp Wlach den alten Abstand wieder her und traf zum 5:1 für die Gäste.

In der Schlussphase konnte Kainbach-Hönigtal II noch einmal ein Lebenszeichen senden, als Clemens Pichler in der 88. Minute zum 2:5 traf. Doch das war nur noch Ergebniskosmetik, und so endete das Spiel nach 92 Minuten mit einem klaren Sieg für JSV RB Mariatrost.

Insgesamt zeigte sich Mariatrost als die effizientere Mannschaft und nutzte die Schwächen der Gastgeber gnadenlos aus. Trotz guter Ansätze und einiger Chancen konnte Kainbach-Hönigtal II den Gästen nicht gefährlich werden. Der Sieg von JSV RB Mariatrost war am Ende verdient, und die Mannschaft konnte wichtige drei Punkte auswärts mitnehmen.

1. Klasse Mitte A: Kainbach/H. II : Mariatrost - 2:5 (0:2)

88 Clemens Pichler 2:5

85 Philipp Wlach 1:5

83 Timon Jerey 1:4

75 Oliver Köstenberger 0:4

66 Felix Binder 0:3

17 Felix Binder 0:2

10 Ingo Berger 0:1

