Drama in der Nachspielzeit: Semriach SU II und Grazer SC II teilen Punkte

Ein spannendes Spiel der 1. Klasse Mitte A endete mit einem dramatischen Unentschieden zwischen Semriach SU II und Grazer SC II. In einem hart umkämpften Spiel, das von zahlreichen kontroversen Entscheidungen des Schiedsrichters geprägt war, erzielten Noah Puntigam bzw. Aliaksandr Krykunou die Tore. Die Partie, die über 96 Minuten lief, zeigte die Entschlossenheit beider Mannschaften, auch wenn das Ergebnis letztendlich für Diskussionen sorgte.

Platzverweis und verschossener Elfmeter

Schon in der Anfangsphase konnte man spüren, dass beide Teams hochmotiviert waren. Das Spiel begann mit einer Geste des Respekts, einer Trauerminute für das verstorbene Gründungsmitglied Heinz Kamper. In den ersten Minuten spielte sich das Geschehen hauptsächlich in der Hälfte der Heimmannschaft ab, jedoch ohne nennenswerte Torchancen. Das Spiel plätscherte zunächst vor sich hin, bis zur 20. Minute, als Noah Puntigam nach einem Zweikampf am Boden lag, jedoch nach einer schnellen Behandlung weiterspielen konnte.

In der 31. Minute verzeichnete Semriach die erste nennenswerte Chance, als Ojo aus der zweiten Reihe schoss, aber direkt auf den Grazer Torhüter zielte. Kurz vor der Halbzeit kam es zu einem entscheidenden Moment, als Semriachs Nico Schabauer die Rote Karte sah. Die genaue Ursache für die Karte blieb unklar, was zu ersten Diskussionen führte. Wenig später vergab Semriach eine große Chance, als Ojo einen Elfmeter an den Pfosten setzte. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Krykunou vewandelt in Minute 96 strittigen Elfmeter

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen bei Semriach. Das Spiel nahm schnell an Fahrt auf, als Noah Puntigam in der 53. Minute einen langen Ball von Kreuzer perfekt verarbeitete und den Torhüter des Grazer SC mit einem beeindruckenden Lupfer aus dem 16-Meter-Raum überwinden konnte. Das dezimierte Semriach führte nun 1:0.

In der 73. Minute zeigte Semriach weiterhin eine kompakte Leistung, und die Unterzahl war kaum spürbar. Die Gäste aus Graz schienen ideenlos, während Semriach weiterhin gut verteidigte. Doch das Spiel sollte noch einmal eine dramatische Wendung nehmen. In der 89. Minute wurde ein Tor von Semriach wegen Abseits aberkannt. In der 96. Minute entschied Schiedsrichter Mamusa auf Elfmeter für den Grazer SC. Aliaksandr Krykunou verwandelte den strittigen Strafstoß sicher und erzielte somit den Ausgleich für den Grazer SC.

Nach dem Ausgleich wurde das Spiel unmittelbar abgepfiffen. Der Unmut über die Schiedsrichterentscheidungen war bei den Semriacher Fans groß, da sie das Gefühl hatten, dass das Spiel gegen sie entschieden wurde.

