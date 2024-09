Torfestival in Pachern: Austria ASV Puch siegt mit 6:1 gegen SV Pachern II

Details Samstag, 21. September 2024 19:56

In einem torreichen Spiel der 1. Klasse Mitte A zeigte Austria ASV Puch eine beeindruckende Leistung und setzte sich souverän mit 6:1 gegen SV Pachern II durch. Die Gäste dominierten das Spiel über weite Strecken und konnten insbesondere durch Idris Ahmad Azizi glänzen, der gleich drei Treffer erzielte. Trotz eines frühen Ausgleichs von Albert Ismajli für die jungen Gastgeber war SV Pachern II gegen die Angriffsmaschinerie von Austria ASV Puch letztendlich chancenlos.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Die Partie begann mit hohem Tempo und bereits in der 14. Minute setzte Idris Ahmad Azizi das erste Ausrufezeichen. Mit einem gezielten Elfmeter brachte er die Gäste aus Graz mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später, in der 17. Minute, gelang Albert Ismajli der Ausgleichstreffer für SV Pachern II. Der Jubel war groß, doch das sollte das letzte Mal bleiben, dass die Heimfans Grund zum Feiern hatten.

Austria ASV Puch ließ sich vom Ausgleich nicht beirren und drängte weiter auf das Tor von SV Pachern II. In der 24. Minute war es erneut Idris Ahmad Azizi, der für die Gäste traf und den alten Abstand wiederherstellte. Mit einem präzisen Abschluss sorgte er für die 2:1-Führung der Gäste. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause, in der SV Pachern II sich neu sortieren musste, um nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten.

Austria ASV Puch erhöht das Tempo

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst ausgeglichen, doch ab der 63. Minute übernahm Austria ASV Puch endgültig die Kontrolle. Erneut war es Idris Ahmad Azizi, der seinen dritten Treffer des Tages erzielte und das Ergebnis auf 3:1 erhöhte. Dieser Treffer war der Beginn einer dominanten Phase der Gäste, in der sie weitere Tore nachlegen sollten.

Nur elf Minuten später, in der 74. Minute, schraubte Eldin Hodzic per Elfmeter das Ergebnis auf 4:1. Der Widerstand von SV Pachern II war endgültig gebrochen und die Gäste nutzten die sich bietenden Räume konsequent aus. In der 80. Minute setzte Marcel Marterer den Torreigen fort und erzielte das 5:1 für Austria ASV Puch. Die Defensive der Heimelf war nun völlig überfordert und konnte den schnellen Angriffen der Gäste nichts mehr entgegensetzen.

Den Schlusspunkt setzte erneut Idris Ahmad Azizi, der in der 84. Minute seinen vierten Treffer des Spiels markierte und den 6:1-Endstand herstellte. Mit diesem Treffer krönte er seine überragende Leistung und sicherte seiner Mannschaft einen hochverdienten Sieg.

Schließlich endete die Partie nach 90 Minuten mit einem klaren 6:1-Erfolg für Austria ASV Puch. SV Pachern II musste sich der Übermacht der Gäste beugen und geht mit der Hoffnung in die nächsten Spiele, die Fehler aus diesem Spiel zu analysieren und zu korrigieren. Puch ist nun Tabellenführer der Liga und holte 21 Punkte aus acht Spielen.

1. Klasse Mitte A: Pachern II : Austria Puch - 1:6 (1:2)

84 Idris Ahmad Azizi 1:6

80 Marcel Marterer 1:5

74 Eldin Hodzic 1:4

63 Idris Ahmad Azizi 1:3

24 Idris Ahmad Azizi 1:2

17 Albert Ismajli 1:1

14 Idris Ahmad Azizi 0:1

