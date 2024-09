SG Übelbach/Frohnleiten II feiert dank Kopp-Doppelpack Derbysieg in Peggau

Details Sonntag, 22. September 2024 17:00

In einem hart umkämpften Derby konnte sich die SG Übelbach/Frohnleiten II am Ende knapp mit 3:2 beim SV Tieber See Peggau II durchsetzen. Das Spiel in der 1. Klasse Mitte A bot den Zuschauern viele Höhepunkte und intensive Szenen. In der Schlussphase gelang es den Gästen, das Match für sich zu entscheiden und wichtige Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Fulminanter Beginn

Bereits in der zweiten Spielminute zeigte Übelbach/Frohnleiten, dass es an diesem Tag entschlossen war, das Spiel zu dominieren. Jonas Bauer brachte die Gäste früh in Führung, nachdem er eine hervorragend herausgespielte Chance eiskalt verwandelte. Die frühe Führung ließ jedoch die Gastgeber nicht lange zögern. Nur sechs Minuten später war es Michael Stiegelbauer, der den Ausgleich zum 1:1 erzielte.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchten. In der 22. Minute hatte Peggau eine vielversprechende Gelegenheit, konnte diese jedoch nicht nutzen. Auf der anderen Seite hatte die SG in der 23. Minute eine Top-Chance, die jedoch auf der Linie geklärt wurde. Die Partie blieb spannend und intensiv.

Kopp schnürt Doppelpack

Die erste Halbzeit hielt noch weitere Überraschungen bereit. In der 44. Minute war es Moritz Kopp, der mit einem Freistoß die Gäste mit 2:1 in Führung brachte. Doch Peggau ließ sich nicht entmutigen und kam nur eine Minute später durch Michael Zöhrer zum erneuten Ausgleich. Mit einem 2:2-Unentschieden ging es in die Halbzeitpause.

Nach der Pause setzten beide Teams ihre intensive Spielweise fort. Obwohl es zahlreiche Fouls und umstrittene Entscheidungen gab, blieben die Spieler fokussiert. In der 83. Minute überschlugen sich die Ereignisse. Moritz Kopp trat zum Elfmeter an und verwandelte souverän zum 3:2 für Übelbach/Frohnleiten. Diese Führung sollten die Gäste bis zum Schluss verteidigen.

Die letzten Minuten des Spiels waren von Dramatik geprägt. Die Gastgeber setzten alles daran, noch den Ausgleich zu erzielen, doch die heimische Verteidigung hielt stand. Nach einer Minute Nachspielzeit ertönte schließlich der Schlusspfiff und die SG Übelbach/Frohnleiten II konnte einen knappen, aber verdienten 3:2-Sieg feiern.

1. Klasse Mitte A: Peggau II : Übelbach / Frohnleiten II - 2:3 (2:2)

83 Moritz Kopp 2:3

46 Michael Zöhrer 2:2

44 Moritz Kopp 1:2

8 Michael Stiegelbauer 1:1

2 Jonas Bauer 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Übelbsch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

