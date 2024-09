ASV Gösting siegt verdient gegen FC Gratkorn II mit 3:1

Details Montag, 23. September 2024 18:19

Der ASV Gösting konnte sich in einem spannenden Spiel der 1. Klasse Mitte A gegen den FC Gratkorn II mit 3:1 durchsetzen. Die Heimmannschaft dominierte vor allem in der ersten Halbzeit und legte den Grundstein für ihren Erfolg. Trotz einer engagierten zweiten Hälfte von FC Gratkorn II gelang es den Gästen nicht mehr, den Rückstand aufzuholen. Zwei Elfmeter für ASV Gösting spielten dabei eine entscheidende Rolle.

Frühe Führung für ASV Gösting

Bereits in der zweiten Minute konnte der ASV Gösting das erste Tor feiern. Nach einem Eckball gelang es Nihad Dzehverovic, den Ball im Netz zu versenken und seine Mannschaft früh in Führung zu bringen. Der frühe Treffer setzte die jungen Gäste aus Gratkorn unter Druck, die Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden.

In der 16. Minute zeigte Fabio Scherr für den FC Gratkorn II ein beeindruckendes Solo, doch der Abschluss blieb erfolglos. Nur wenige Minuten später, in der 24. Minute, erhöhte der ASV Gösting auf 2:0. David Reiner verwandelte einen Elfmeter, der nach einem Foul von Krenn gegeben wurde. Der Strafstoß sorgte für einige Diskussionen, da das Foul umstritten war, aber Reiner ließ sich nicht beirren und traf sicher.

Der FC Gratkorn II hatte bis zur Halbzeit Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen. Einzig Torwart Grossegger konnte mit mehreren Paraden glänzen und verhinderte Schlimmeres. So rettete er seine Mannschaft in der 33. Minute mit einer weiteren spektakulären Parade und hielt den Rückstand zur Pause in Grenzen.

Dominante zweite Halbzeit und Ehrentreffer für FC Gratkorn II

Nach der Pause startete der FC Gratkorn II mutiger in die Partie. In der 46. Minute zeigte Moskovic einen gefährlichen Angriff, der jedoch in einem Eckball endete. In der 51. Minute hatte ASV Gösting eine gute Freistoßposition, doch der Torwart von FC Gratkorn II parierte den Ball souverän.

In der 63. Minute sorgte ein Foul von Laurenz Reisner im Strafraum für den zweiten Elfmeter des Spiels. Wieder trat der ASV Gösting an und diesmal war es Bahrudin Begic, der den Ball sicher im Tor unterbrachte und auf 3:0 erhöhte. Trotz des klaren Rückstands gab der FC Gratkorn II nicht auf und bemühte sich weiter um den Anschlusstreffer.

In den letzten Minuten der Partie zeigte der FC Gratkorn II einige gute Spielzüge. Besonders Reisner und Bärnthaler sorgten mit ihrem Zusammenspiel für Akzente. In der 89. Minute gab es schließlich den Ehrentreffer für die Gäste. Nach Vorarbeit von Dusan und einer Einleitung von Reisner und Bärnthaler erzielte Anes Halitovic das Tor zum 3:1. Dieser Treffer kam allerdings zu spät, um das Spiel noch zu drehen.

Nach zwei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem verdienten 3:1-Sieg für den ASV Gösting. Trotz der Bemühungen des FC Gratkorn II war der Sieg der Heimmannschaft verdient, die vor allem in der ersten Halbzeit die dominierende Mannschaft war. Die zwei Elfmeter und die starke Abwehrleistung von ASV Gösting gaben letztlich den Ausschlag für das Endergebnis.

1. Klasse Mitte A: Gösting : FC Gratkorn II - 3:1 (2:0)

91 Anes Halitovic 3:1

64 Bahrudin Begic 3:0

24 David Reiner 2:0

2 Nihad Dzehverovic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.