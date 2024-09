FC Stattegg triumphiert über Union LUV Graz mit 3:1

Details Montag, 23. September 2024 18:33

In einem spannenden Duell zwischen FC Stattegg und Union LUV Graz, das im Rahmen der 8. Runde der 1. Klasse Mitte A ausgetragen wurde, setzte sich der FC Stattegg souverän mit 3:1 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel in der zweiten Hälfte Fahrt auf, wobei FC Stattegg seine Chancen konsequent nutzte. Union LUV Graz konnte nur noch einen Ehrentreffer erzielen.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem FC Stattegg und Union LUV Graz begann spannend, jedoch gelang es keiner der beiden Mannschaften in der ersten Halbzeit, den Ball im Netz unterzubringen. Beide Teams zeigten sich defensiv gut organisiert und ließen nur wenige Torchancen zu. Sowohl die Gastgeber vom FC Stattegg als auch die Gäste aus Graz bemühten sich um Offensivaktionen, fanden aber immer wieder in der gegnerischen Abwehr ihren Meister. So gingen die Mannschaften mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Tore für FC Stattegg in der zweiten Halbzeit - Stattegg mit 21 Punkten aus acht Spielen

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild auf dem Platz. Der FC Stattegg kam entschlossen aus der Kabine und erhöhte den Druck auf die Gäste. Dies zahlte sich in der 61. Minute aus, als Julian Gary den Bann brach und das 1:0 für den FC Stattegg erzielte. Nur drei Minuten später schlug Gary erneut zu und erhöhte auf 2:0. Die Defensive der Union LUV Graz zeigte sich in dieser Phase des Spiels überfordert und konnte dem Angriffswirbel der Gastgeber wenig entgegensetzen.

Der FC Stattegg ließ nicht nach und baute seinen Vorsprung weiter aus. In der 76. Minute war es Liam Dario Vari Karner, der das 3:0 für sein Team markierte. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken spielte der FC Stattegg befreit auf, während Union LUV Graz weiterhin Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zurückzufinden. Dennoch gaben die Gäste nicht auf und kämpften bis zur letzten Minute um einen Treffer.

Ehrentreffer für Union LUV Graz

In der Schlussphase gelang Union LUV Graz schließlich der Ehrentreffer. In der 90. Minute verkürzte Alexander Engelmaier auf 3:1. Dieses Tor kam jedoch zu spät, um den Ausgang des Spiels noch entscheidend zu beeinflussen. Der FC Stattegg verteidigte seinen Vorsprung souverän bis zum Schlusspfiff und sicherte sich somit einen verdienten Heimsieg.

Mit diesem 3:1-Erfolg konnte der FC Stattegg wichtige Punkte in der Tabelle der 1. Klasse Mitte sammeln. Union LUV Graz hingegen muss sich nach dieser Niederlage wieder aufrappeln und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. Beide Mannschaften zeigten in diesem Spiel ihre Stärken und Schwächen, was den Zuschauern eine unterhaltsame Partie bot.

1. Klasse Mitte A: Stattegg : LUV Graz - 3:1 (0:0)

95 Alexander Engelmaier 3:1

76 Liam Dario Vari Karner 3:0

64 Julian Gary 2:0

61 Julian Gary 1:0

