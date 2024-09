Überraschungssieg: Lassnitzhöhe II dominiert SV Pirka auswärts mit 3:0 deutlich

Details Montag, 23. September 2024 19:20

Im spannenden Duell zwischen dem SV Pirka und Lassnitzhöhe II konnte sich das Auswärtsteam souverän durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit entschied Lassnitzhöhe II das Spiel mit einer komfortablen Führung von 3:0 zu ihren Gunsten. Der SV Pirka schaffte es über die gesamte Spielzeit nicht, ins Spiel zurückzufinden und musste sich letztendlich geschlagen geben.

Frühe Führung durch Daniel Brugger

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und beide Mannschaften versuchten sofort, die Kontrolle zu übernehmen. Bereits in der 16. Minute gelang Lassnitzhöhe II der erste Treffer des Spiels. Daniel Brugger war zur Stelle und nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SV Pirka aus, um sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieser frühe Treffer brachte das Heimteam aus dem Konzept und gab Lassnitzhöhe II das nötige Selbstvertrauen, um weiter Druck auszuüben.

Nur wenige Minuten später, in der 21. Minute, wurde das 0:1 durch Daniel Brugger erneut erwähnt und festigte damit die Führung. Das Heimteam schien Schwierigkeiten zu haben, sich von diesem Rückschlag zu erholen, und ließ weitere Chancen der Gäste zu. Lassnitzhöhe II dominierte weiterhin das Spielgeschehen und ließ dem SV Pirka kaum Raum, um eigene Akzente zu setzen.

Erdrückende Dominanz vor der Halbzeit

In der 38. Minute erhöhte Daniel Brugger mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 für Lassnitzhöhe II. Wieder war es eine Kombination aus gutem Stellungsspiel und mangelhafter Verteidigung des SV Pirka, die zu diesem Tor führte. Brugger bewies einmal mehr seinen Torinstinkt und ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance.

Doch damit nicht genug: Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, wurde das dritte Tor für Lassnitzhöhe II erzielt. Ein unglückliches Eigentor durch einen Abwehrspieler des SV Pirka besiegelte die komfortable Führung der Gäste. Der Halbzeitstand von 3:0 war mehr als verdient, da Lassnitzhöhe II das Spiel klar dominierte und dem SV Pirka kaum Chancen ließ.

Bemühungen ohne Erfolg

Nach der Halbzeitpause versuchte der SV Pirka, das Spiel zu drehen und wenigstens den Anschluss zu schaffen. Trotz aller Bemühungen fanden sie jedoch keinen Weg, die kompakte Abwehr von Lassnitzhöhe II zu durchbrechen. Das Auswärtsteam verteidigte geschickt und ließ dem Heimteam nur wenige Torchancen. Die Spieler des SV Pirka wirkten zunehmend frustriert, da ihnen kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive von Lassnitzhöhe II einfiel.

Das Spiel plätscherte in der zweiten Halbzeit größtenteils vor sich hin, ohne dass es zu nennenswerten Ereignissen kam. Lassnitzhöhe II verwaltete geschickt die Führung und ließ keine Zweifel daran, dass sie als Sieger vom Platz gehen würden. Die Zuschauer sahen eine kämpferische, aber letztlich chancenlose Vorstellung des SV Pirka, der an diesem Tag gegen die starke Leistung von Lassnitzhöhe II machtlos war.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der Endstand von 3:0 fest. Lassnitzhöhe II konnte sich über einen verdienten Sieg freuen, während der SV Pirka enttäuscht den Platz verließ. Dieses Spiel wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, insbesondere für Daniel Brugger, der mit seinen zwei Toren maßgeblich zum Erfolg seines Teams beigetragen hat.

1. Klasse Mitte A: SV Pirka : Lassnitzhöhe II - 0:3 (0:3)

47 Eigentor durch Javid Mohammadi 0:3

38 Daniel Brugger 0:2

16 Daniel Brugger 0:1

Details

