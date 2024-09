Deutlicher Sieg für FC Stattegg: Grazer SC II unterliegt mit 0:4

Details Samstag, 28. September 2024 17:24

Der FC Stattegg sicherte sich am Samstag in der 9. Runde der 1. Klasse Mitte A einen klaren Auswärtssieg gegen Grazer SC II. Mit einem Endstand von 0:4 zeigte der FC Stattegg eine beeindruckende Leistung und konnte bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg stellen. Die Hausherren kämpften tapfer, konnten aber den Angriffs-Wellen der Gäste nicht standhalten.

Frühe Führung für FC Stattegg - nach einer halben Stunde steht es 0:2

Bereits zu Beginn der Partie zeigte der Grazer SC II Angriffslust. In der ersten Minute kamen sie zu einem ungefährlichen Abschluss, der jedoch die Abwehr von Stattegg nicht in Bedrängnis brachte. Kurz darauf verhinderte Statteggs Abwehrchef Lovrecki mit einem klärenden Einsatz eine Riesenmöglichkeit für die Grazer. Doch auch der FC Stattegg ließ sich nicht lumpen. In der 9. Minute setzte Florian Frisch einen Schuss knapp über das Tor.

Ein Freistoß von Grazer SC II knallte in der 19. Minute an die Latte und sorgte für ein erstes Raunen im Stadion. Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und gingen in der 22. Minute durch Estephane Muanda in Führung. Nach einer präzisen Flanke von Mestel köpfelte Muanda den Ball ins Netz.

Die Gastgeber hatten in der 27. Minute eine große Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Stattegger Torhüter vereitelte diese mit einer Glanzparade. Kurz darauf erhöhte der FC Stattegg auf 0:2. Kapitän Gsöls spielte einen perfekten Chip hinter die Abwehr, den Liam Dario Vari Karner eiskalt verwertete.

FC Stattegg dominiert zweite Halbzeit - am Ende steht es 0:4

In der zweiten Halbzeit war vom Grazer SC II mehr Engagement zu sehen. Sie hatten zwar mehr Spielanteile, doch die Abschlüsse waren zu ungenau. In der 60. Minute ging ein Kopfball nach einem Eckball knapp daneben, was die Gastgeber weiter frustrierte. Währenddessen konterte der FC Stattegg gefährlich.

Der FC Stattegg hätte in der 62. Minute beinahe das 3:0 erzielt, doch Muanda verfehlte das Tor knapp. Vier Minuten später machte er seinen Fehler jedoch wieder gut. Nach einem Eckball köpfelte er mit dem Rücken zum Tor ein und erhöhte auf 0:3.

Grazer SC II zeigte weiterhin Einsatz, doch die technische Einlage von Sommer in der 84. Minute brachte keinen Erfolg, da sein Abschluss geblockt wurde. Kurz vor Schluss kam es zu einem Elfmeter für den FC Stattegg, nachdem Julian Gary im Strafraum gelegt wurde. Gary trat selbst an und verwandelte souverän zum 0:4-Endstand in der 88. Minute.

Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den klaren Sieg des FC Stattegg, der sich durch eine starke und konzentrierte Leistung auszeichnete.

1. Klasse Mitte A: Grazer SC II : Stattegg - 0:4 (0:2)

88 Julian Gary 0:4

65 Estephane Muanda 0:3

32 Liam Dario Vari Karner 0:2

22 Estephane Muanda 0:1

