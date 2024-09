FC Gratkorn II bezwingt SV Strassgang mit 3:2 und holt die ersten Punkte in der Saison

Details Samstag, 28. September 2024 19:03

In einer torreichen Partie der 1. Klasse Mitte A setzte sich der FC Gratkorn II am Samstag gegen den SV Strassgang mit 3:2 durch. Nach einem frühen Rückstand gelang den Gastgebern noch vor der Halbzeit der Ausgleich. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein intensives Spiel mit mehreren Höhepunkten, darunter zwei Platzverweise und ein unglückliches Eigentor.

Frühe Führung für Strassgang und Ausgleich vor der Pause

Die Gäste aus Strassgang erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 14. Minute durch Michael Haberler in Führung. Haberler nutzte eine Unsicherheit in der Defensive des FC Gratkorn II und traf zum 0:1. Die frühe Führung gab den Gästen zunächst Sicherheit, doch die Hausherren ließen sich nicht entmutigen und arbeiteten sich Schritt für Schritt zurück ins Spiel.

In der 40. Minute gelang dem FC Gratkorn II der verdiente Ausgleich. Fabio Scherr fand nach einer schönen Kombination den Weg ins Tor und stellte auf 1:1. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause. Die Zuschauer konnten sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen, da beide Mannschaften alles daran setzten, den Sieg zu erringen.

Intensive zweite Halbzeit mit vielen Höhepunkten

Der Beginn der zweiten Halbzeit war geprägt von großem Einsatz beider Teams. In der 57. Minute kam es zu einem ersten Rückschlag für die Gäste: Philipp Mayer sah die Rote Karte und musste die Trainerbank verlassen. In der 61. Minute brachte Anes Halitovic die Hausherren mit 2:1 in Führung. Halitovic verwandelte eine Vorlage eiskalt und sorgte damit für großen Jubel im Lager des FC Gratkorn II.

Doch damit nicht genug. Der FC Gratkorn II erhöhte den Druck und konnte in der 68. Minute durch John Reck auf 3:1 stellen. Reck zeigte sich im Abschluss eiskalt und sorgte für einen vermeintlich beruhigenden Zwei-Tore-Vorsprung. Die Partie schien zugunsten der jungen Gastgeber entschieden zu sein.

In der 75. Minute kam es jedoch zu einem kuriosen und unglücklichen Ereignis. Marc Jan König unterlief ein Eigentor, wodurch der SV Strassgang auf 3:2 herankam und die Spannung wieder zurück ins Spiel brachte. Die Gäste witterten ihre Chance und warfen in den letzten Minuten alles nach vorne.

Kurz vor Ende der Spielzeit gab es erneut eine hitzige Szene. Dominik Czizegg vom SV Strassgang erhielt in der 90. Minute die Gelb/Rote Karte und musste ebenfalls vorzeitig den Platz verlassen. Die Nachspielzeit von fünf Minuten brachte keine weiteren Tore mehr. Der FC Gratkorn II verteidigte seinen knappen Vorsprung und sicherte sich am Ende den 3:2-Sieg in einem hart umkämpften Spiel. Mit diesem Erfolg holte der Gastgeber die ersten Punkte, während der SV Strassgang trotz guter Leistung ohne Punkte nach Hause fahren musste.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: FC Gratkorn II : Strassgang - 3:2 (1:1)

75 Eigentor durch Marc Jan König 3:2

68 John Reck 3:1

61 Anes Halitovic 2:1

40 Fabio Scherr 1:1

14 Michael Haberler 0:1

