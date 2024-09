Spannung bis zum Schluss: Union LUV Graz ringt SV Peggau II nieder

Details Samstag, 28. September 2024 21:59

In einem aufregenden und hart umkämpften Spiel setzte sich Union LUV Graz gegen SV Peggau II mit 2:1 durch. Nach einer frühen Führung der Gäste zeigte sich die Heimmannschaft kämpferisch und drehte das Spiel noch in der ersten Halbzeit. Trotz einer Gelb-Roten Karte und einigen gefährlichen Szenen in der Schlussphase blieb es beim knappen Heimsieg.

Blitzstart für die Gäste und schnelle Antwort der Hausherren

Schon kurz nach dem Anpfiff legte SV Peggau II einen Traumstart hin. In der ersten Minute wurde Sorger über die rechte Seite geschickt, der den Ball in die Mitte spielte, wo Stefan Gößler nur noch einschieben musste. Damit stand es früh 0:1 für die Gäste. Doch Union LUV Graz zeigte sich davon unbeeindruckt und glich nur wenige Minuten später aus. Nach einer Top-Chance für die Gäste nutzte die Heimmannschaft den Gegenzug eiskalt. Maurice Moser stand nach einem Ball auf die zweite Stange genau richtig und schob in der 9. Minute zum 1:1 ein.

Die Mannschaft von Union LUV Graz blieb am Drücker und drehte das Spiel in der 13. Minute endgültig. Alexander Engelmaier nutzte ein Getümmel im Strafraum und schoss den Ball ins leere Tor. Mit diesem Tor zum 2:1 war das Spiel früh auf den Kopf gestellt. Beide Mannschaften blieben danach offensiv und suchten weiter ihre Chancen.

Chancenreiche erste Halbzeit und eine nervenaufreibende Schlussphase

In der 26. Minute kamen die Gäste wieder gefährlich vors Tor, aber Wallitsch scheiterte an Gamper. Nur wenige Minuten später vergab Bauer eine weitere Gelegenheit für SV Peggau II nach einem indirekten Freistoß im Fünfmeterraum. Auch Union LUV Graz ließ in der ersten Halbzeit einige Chancen ungenutzt. Eine Top-Chance in der 13. Minute vergab Udovcic knapp, und in der 34. Minute konnte Bauer erneut keine Gefahr für das Tor der Heimmannschaft heraufbeschwören. Mit dem 2:1 ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann eher ruhig, aber Union LUV Graz hatte in der 59. Minute die erste Möglichkeit, als Dzafiv deutlich übers Tor schoss. Zehn Minuten später scheiterte Heusgen an Wagner, und in der 75. Minute verpasste Siklosi nach einem Solo gegen den Torhüter eine Großchance, als er den Ball über das Tor setzte.

In der 83. Minute geriet Union LUV Graz weiter unter Druck, als Lennart Heusgen mit Gelb-Rot vom Platz musste. Die Gäste nutzten die Überzahl und drängten auf den Ausgleich. In der 90. Minute bekam SV Peggau II einen Freistoß, der jedoch harmlos blieb. Nur kurz darauf versuchte es Krinner aus 35 Metern, doch sein Schuss ging knapp übers Tor. Trotz vier Minuten Nachspielzeit gelang den Gästen kein weiterer Treffer, und das Spiel endete schließlich mit 2:1 für Union LUV Graz.

Die Heimelf zeigte eine beeindruckende Moral und bewies, dass sie auch in Unterzahl bestehen kann. Für SV Peggau II war es eine bittere Niederlage, obwohl sie bis zum Schluss kämpften und sich mehrere gute Chancen erarbeiteten. Union LUV Graz hingegen konnte drei wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze sichern.

1. Klasse Mitte A: LUV Graz : Peggau II - 2:1 (2:1)

13 Alexander Engelmaier 2:1

9 Maurice Moser 1:1

2 Stefan Gößler 0:1

