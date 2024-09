Austria ASV Puch triumphiert gegen ASV Gösting mit 2:0 - Tabellenführung nach neun Runden

Details Samstag, 28. September 2024 22:05

In einem spannenden Spiel der 9. Runde der 1. Klasse Mitte A (STMK) setzte sich die Austria ASV Puch gegen den ASV Gösting mit 2:0 durch. Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit, doch nach der Pause gelang es der Heimmannschaft, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Zwei Tore innerhalb von fünf Minuten sowie zwei Gelb/Rote Karten auf Seiten der Gastgeber prägten die zweite Halbzeit und sorgten für reichlich Dramatik.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel zwischen Austria ASV Puch und ASV Gösting begann ohne besondere Vorkommnisse in den ersten 45 Minuten. Beide Teams agierten zunächst vorsichtig und tasteten sich gegenseitig ab. Es gab keine nennenswerten Torchancen und die Abwehrreihen standen sicher. Der Halbzeitpfiff ertönte bei einem Stand von 0:0, was die Spannung für die zweite Hälfte deutlich erhöhte. Die Gäste aus Gösting versuchten, mit kontrolliertem Spielaufbau zu agieren, während die Austria ASV Puch auf schnelle Konter setzte.

Austria ASV Puch schlägt doppelt zu

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel an Fahrt auf. In der 63. Minute fiel das erste Tor des Spiels: Marcel Marterer brachte die Austria ASV Puch mit einem präzisen Treffer in Führung. Dieses Tor löste großen Jubel bei den Heimfans aus und setzte die Gäste aus Gösting unter Druck. Doch es sollte noch besser kommen für die Heimmannschaft.

Nur fünf Minuten später, in der 68. Minute, erhöhte Idris Ahmad Azizi auf 2:0 für die Austria ASV Puch. Azizi, der später noch eine tragische Rolle spielen sollte, setzte sich energisch gegen die Abwehr von Gösting durch und schob den Ball gekonnt ins Netz. Dieser Doppelschlag innerhalb kurzer Zeit brachte die Austria ASV Puch in eine komfortable Position und erschwerte die Aufgabe für ASV Gösting, das Spiel zu drehen.

Drama in den Schlussminuten

Die Schlussphase des Spiels wurde nochmals hektisch und von zahlreichen Ereignissen geprägt. In der 83. Minute sah Idris Ahmad Azizi, der zuvor das zweite Tor erzielt hatte, die Gelb/Rote Karte. Dies bedeutete eine Dezimierung der Heimmannschaft, was den Gästen eine Möglichkeit eröffnete, zurück ins Spiel zu finden.

Nur sieben Minuten später, in der 90. Minute, erhielt auch Stefan Frühwirth von der Austria ASV Puch die Gelb/Rote Karte, wodurch die Heimmannschaft das Spiel mit neun Mann beenden musste. Trotz dieser numerischen Unterlegenheit schaffte es ASV Gösting nicht, die kompakte Abwehr der Gastgeber zu durchbrechen.

Nach einer fünfminütigen Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel, und die Austria ASV Puch konnte einen verdienten 2:0-Sieg feiern. Die Tore von Marcel Marterer und Idris Ahmad Azizi sowie eine starke Abwehrleistung in der Schlussphase waren die entscheidenden Faktoren für diesen wichtigen Heimsieg.

Die Austria ASV Puch hat mit diesem Erfolg wichtige Punkte gesammelt und einen weiteren Schritt in Richtung der oberen Tabellenplätze gemacht, während ASV Gösting die Heimreise ohne Punkte antreten musste.

1. Klasse Mitte A: Austria Puch : Gösting - 2:0 (0:0)

68 Idris Ahmad Azizi 2:0

63 Marcel Marterer 1:0

