Nach zweitem Platz im Herbst: Liebocher streben nach mehr

Details Donnerstag, 30. Januar 2020 22:51

Der SV Lieboch beendete die Hinrunde in der steirischen 1. Klasse Mitte B auf dem zweiten Tabellenplatz. Man konnte 33 Punkte holen und dürfte damit wohl sehr zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Kicker Michael Kasseroler. Der Spieler stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir wollten von ihm wissen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ob es Transfers geben wird. Außerdem wollten wir wissen, wie sich die Liebocher auf die Rückrunde vorbereiten.

LIGAPORTAL: Die Herbstsaison ist Geschichte: Wie sieht dein Resümee aus? Was hat nicht gepasst?

Michael Kasseroler: "Wir haben eine Top Hinrunde gespielt, die meisten Tore geschossen und die wenigsten bekommen. Leider haben wir die 2 direkten Duelle unglücklich verloren, da wir an diesen Tagen bei weiten nicht unsere Topleistung abrufen konnten. Aber man sieht sich ja Gott sein Dank zweimal."

LIGAPORTAL: Welche Teams haben dich überrascht - positiv und negativ?

Michael Kasseroler: "Defintiv die Gössendorf Juniors."

LIGAPORTAL: Wie hast du die Winterpause verbracht? Was wird in der Vorbereitung passieren? Wird es ein Trainingslager geben?

Michael Kasseroler: "Ein bisschen abgeschaltet und ab Jänner wieder mit Lauftraining begonnen."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben? Gibt es ein Trainingslager?

Michael Kasseroler: "Ja wir haben noch 3 Spieler geholt, um uns noch mehr Möglichkeiten zu geben. Ja wir fliegen von 26.2. bis 1.3. nach Belek in die Türkei und holen uns dort den letzten Feinschliff."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Michael Kasseroler: "Ganz klar der Aufstieg, egal ob über Relegation oder als Meister, aber natürlich streben wir nach dem Maximum."

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten