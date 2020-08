Titelmitfavorit: Der SV Lieboch geht mit hohen Ambitionen in die Saison 20/21!

Details Dienstag, 18. August 2020 11:08

Die Vorbereitungen der steirischen Mannschaften neigen sich dem Ende zu und die Vereine scharren in den Startlöchern. Auch der SV Schwarz-Weiß Lieboch fiebert den Auftakt in die neue Saison der 1. Klasse Mitte B entgegen. Das Team von Trainer Thomas Neuhold konnte in der abgebrochenen Saison 2019/20 vollends überzeugen und wurde nach 13 Spieltagen Vizeherbstmeister. Nicht nur in der Offensive (6,15 Tore/Spiel), sondern auch in der Defensive (0,69 Gegentreffer/Spiel) wusste man zu überzeugen. Auch aufgrund der starken Vorstellungen in der jüngsten Vergangenheit zählt die Liebocher-Truppe zu den heißen Kandidaten auf den Aufstieg in die Gebietsliga.

Mit einer nahezu unveränderten Mannschaft geht der SV SW Lieboch in die kommende Saison.

Die fußballfreie Zeit ab Mitte März hatte natürlich auch für die Weststeirer ihre Auswirkungen. Trainer Thomas Neuhold fasst die Lage zusammen: „Von unserer Seite her war es natürlich etwas schwierig. Wir haben über den Sportverein Online-Trainings über Skype angeboten. Von Kindern bis zu den Erwachsenen haben alle mitgemacht, so haben wir diese Zeit anfangs eigentlich überbrückt. Anhand der weiterhin steigenden Fallzahlen glaube ich nicht an eine Durchführung, sondern an einen erneuten Abbruch während der Meisterschaft. Für die Vereine wäre es natürlich eine Katastrophe, aber die Gesundheit geht klarerweise vor.“

Mit zwei Zugängen gingen es die Liebocher-Verantwortlichen am Transfermarkt relativ ruhig an. Verteidiger Amar Numic kam aus Gösting, zudem holte man mit Alexandru Mogos eine neue Nummer zwei für die Torhüterposition. Der einzige Abgang ist Philipp Hepflinger, der Mittelfeldspieler tauscht nach drei Jahren das schwarz-weiße Trikot gegen jenes vom SC Stainz. Angesichts der bisherigen Aufbauphase traut Neuhold seinem Team in der Saison 20/21 folgendes zu: „Eine Woche Vorbereitung liegt noch vor uns, wir sind mit den Leistungen bisweilen absolut zufrieden. Die Spieler kommen nach der langen Pause vollständig zum Training, ihnen hat der Fußball natürlich auch gefehlt. Vom Verlauf her passt das perfekt. Für uns ist das Ziel natürlich der Aufstieg in die Gebietsliga. Es wird klarerweise nicht einfach, weil Seiersberg und Lassnitzhöhe sicherlich vorne mitmischen werden. Ich sehe uns nicht als Topfavorit, aber auf alle Fälle als Mitfavorit. Diese drei Mannschaften werden sich meiner Meinung nach die Meisterschaft ausmachen.“

1. Klasse Mitte B - 1. Runde:

Pirka : SV SW Lieboch – 29. August, 17:00

