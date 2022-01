Im Vorwärtsgang: Lieboch ist bereit zum Absahnen

Details Sonntag, 02. Januar 2022 12:24

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der 1. Klasse Mitte B lacht nach der Herbstrunde, der SV SW Lieboch. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger ESK Graz. Am dritten Platz rangiert der SV Lassnitzhöhe mit bereits einer 7-Punkte-Differenz auf den Ersten. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden.

Mit einem Torverhältnis von 64:3 ist der SV Lieboch die Nummer Eins in der Steiermark.

Der sportliche Leiter Peter Paulitsch stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Mit einem Torverhältnis von 64:3 sind wir steiermarkweit Spitzenreiter. Was dann unterm Strich auch verdientermaßen die überlegene Tabellenführung ergibt.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung ist natürlich hervorragend.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Abgang: Wolfgang Rothschedl (wird Trainer), Zugang: Dirk Klinser von USV St. Marein/Graz.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Wir sind praktisch auf allen Positionen bestens besetzt.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Alle Mann sind soweit fit bzw. einsatzbereit.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Natürlich der Aufstieg in die Gebietsliga.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Uns gar nicht, bei wiederholten Abbruch der Meisterschaft steigen wir fix auf.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Der SV SW Lieboch"

