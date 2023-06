Die steirischen Meister 2022/23 - SV Lassnitzhöhe

Details Donnerstag, 29. Juni 2023 14:04

Lassnitzhöhe ist ein Vorort von Graz, ist ein Kurort und hat eine optimale Autobahnanbindung nach Gleisdorf und zur Landeshauptstadt. Seit 1951 hat man auch einen Fußballverein - den SV Lassnitzhöhe. Dieser Traditionsverein hat eine lange und bewegte Geschichte und wurde heuer Meister in der 1.Klasse Mitte B und steigt nun in die Gebietsliga Mitte auf.

Das Aufstiegsteam der Saison 2022/23 - der amtierende Meister SV Lassnitzhöhe

Eine kurze Chronik eines Traditionsvereins

Zunächst war man in der Gemeinde im Wintersport aktiv, wechselte dann aber in den Jahren nach dem 2.Weltkrieg in den Bereich Fußball. Man errichtete einen Sportplatz und spielte gegen Lieboch das erste Spiel der Vereinsgeschichte. Zu den Auswärtsspielen fuhr man in einem offenen Lastwagen. Es hat sich viel verändert seit dieser Zeit - es wurde über die Jahre eine Infrastruktur geschaffen, die stets verbessert wurde oder sogar einmal in den 1990er Jahren mit einem Totalneubau der Anlage erreicht wurde.

Bei der Finanzierung des Vereins war man immer wieder kreativ, man veranstaltete mittlerweile legendäre Zeltveranstaltungen und holte mit viel Engagement immer wieder die nötigen finanziellen Mittel für den Verein in die Vereinskassa. Zwischendurch schaffte man es bis in die Unterliga. Nunmehr ist man Meister in der 1.Klasse und steigt in die Gebietsliga auf.

Kampfmannschaft vor über 70 Jahren des SV Lassnitzhöhe

Zusammenhalt, ein Ziel vor Augen und dieses erreicht

Nach 26 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für den SV Lassnitzhöhe 66 Zähler zu Buche. In den letzten fünf Partien rief der SV Lassnitzhöhe noch einmal konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte. Das waren die entscheidenenden Punkte um den Grazer Sportclub und LUV Graz hinter sich zu lassen. Den Meistertitel fixierte man am Sportplatz am Präbachweg endgültig gegen Austria Puch, als man im strömendem Regen mit 6:2 gewann.

Schon früh in der Meisterschaft zeigte sich, dass man mit dem Team von Trainer Dietmar Wolf rechnen musste. Man holte sich gleich das nötige Selbstbewusstsein mit einem 2:0 Auswärtssieg in Stattegg, es folgten ein 5:1 Heimsieg gegen Liebenau, ein weiterer Auswärtssieg wurde erzielt und man trat zunehmend selbstsicherer zu den Spielen an. Am Ende hatte man 79 Tore in der Liga erzielt und nur 28 erhalten. Bester Torschütze in einer ausgeglichen starken Mannschaft war Luka Grgic mit 13 Toren.

Im Laufe der Saison etablierte man sich an der Tabellenspitze als Aufstiegsaspirant und nun startet man in wenigen Wochen eine Etage höher.

Es wird ein gewisser Umbruch stattfinden, da man mit der letzten Runde Oliver Liebmann, Armin Einfalt, Moritz Reeh, Ulrich Zottler, MIchael Ladenhaufen und Daniel Krammer in die Fußballpension schickte. Sie werden für immer mit dem Aufstieg in einer tollen Saison verbunden werden.

Mit Hannes Stockklauser verpflichtete man bereits einen exzellenten Torjäger für die nächste Saison. Man ist also gekommen um zu bleiben!

Ligaportal Steiermark gratuliert zum Meistertitel und Aufstieg!

Bericht Florian Kober / Fotos:SV Lassnitzhöhe

