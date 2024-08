FC Fernitz geht optimistisch in die neue Saison - News und Interview

Details Freitag, 02. August 2024 16:05

Die erste Saison in der neueren Vereinsgeschichte der Manschaft aus dem Süden von Graz ist Geschichte. Über Jahrzehnte spielte man in dem idyllischen Ort, der überregional für eine wunderschöne Kirche und eine hervorragende Eisproduktion bekannt ist, erfolgreich Fußball. Dann stand der Verein vor seinem Ende und junge Männer, alle unter 25 Jahren gründeten ihn neu. Der FC Fernitz lebt wieder!

Über den Spirit möchte man im Süden von Graz in die obere Region der Liga eingreifen

Neustart im Sommer 2023 und erste Erfahrungen

So startete man neu in der 1. Klasse - ein Weg, den schon mancher Traditionsverein gegangen ist. In der 1. Saison zeigte man zeitweise gute und sogar sehr gute Leistungen, zwischendurch bezahlte die neu organisierte Mannschaft jedoch viel Lehrgeld. Trainer Manuel Mörk blieb stets optimistisch, motivierte das junge Team und setzte neue Ziele.

Neuzugänge und Vorbereitung für die neue Saison

Es entwickelte sich so ein guter Team-Spirit, die Zuschauer kamen wieder und das ganze Projekt kam immer mehr an bei der heimischen Bevölkerung. Das positive Umfeld sprach sich auch herum und so konnte man sich im Sommer tatsächlich gut verstärken. So konnte man Christopher Galli für den Sturm engagieren und der zeigte bereits in der Vorbereitung seine Klasse und Wichtigkeit für das Team. Bleart Shala kam vom FC Gleisdorf, ist 21 Jahre jung und entwickelte sich zur Stütze im Mittelfeld des Teams.

Für die Defensive konnte man Marcel Eibl (SCU) verpflichten und Simon Waldbacher aus Grambach. Man trainiert drei Einheiten wöchentlich und die Vorbereitung läuft mit guten Testspielen optimal.

Manuel Mörk im Interview

Wie ist die Stimmung in der Mannschaft?

"Die Verstärkungen haben für frischen Wind gesorgt und wurden sofort positiv aufgenommen. Alle vier Spieler sind für uns jetzt schon wichtig - sie sind menschlich und spielerisch eine echte Verstärkung. Wir haben einen guten Spirit im Team!"

Stehen alle Spieler zur Verfügung?

"Tatsächlich haben wir momentan keine verletzten Spieler, alle sind gesund und fit. Darüber bin ich sehr froh, es geht ja jetzt darum unsere Leistung aus der letzten Saison zu stabilisieren!"

Habt ihr Ziele definiert?

"Das ist schon so, wir möchten im oberen Drittel der Tabelle landen. Wir haben aus der letzten Saison unsere Schlüsse gezogen und wir möchten "größere" Vereine schon ein wenig ärgern! Was sich daraus entwicklet, werden wir sehen!"

Wie ist die Stimmung generell rund um den Verein?

"Die Fernitzer kommen wieder zu unseren Heimspielen. Mit Justiz Graz haben wir ja gleich ein tolles Heimspiel zum Saisonbeginn. Für mich ist alles angerichtet - ich hoffe, dass richtig viele Fans kommen. Ich glaube die Menschen verstehen auch, dass dies ein gesundes Projekt ist. Fernitz-Mellach hat eine lange Tradition im steirischen Fußball und wir sind zurück!"

Konntet ihr alle Spieler halten?

"Wir hatten ein paar Abgänge, ja. Aber das ist ja normal - wichtig ist für uns, dass unser Keeper Peter Cermak bei uns geblieben ist. Er hatte tatsächlich die Möglichkeit wesentlich höher zu spielen. Aber er blieb, das ist für mich auch ein Zeichen, dass wir hier einen guten Weg gehen!"

Bericht Florian Kober

